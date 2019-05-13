Шумиха и провокации: названы истинные намерения Соболь
Избирательная кампания стартует только в июне 2019 года, но кандидатка уже привлекла волонтеров, которые вручали агитбумажки людям на улице, а картинками с портретами Любы Соболь оклеивали фасады зданий, сообщает ФАН.
Главная цель Соболь – это организация шумихи в СМИ, уверен бывший соратник Навального, юрист Виталий Серуканов. Организовать любыми путями, в том числе провокациями.
"Главная задача Соболь на сегодня – провоцировать сотрудников полиции и таким образом "хайпануть", потому что без этого никакой кампании у нее не получится", – цитирует Серуканова Nation News.
Кроме того, Соболь значительно преувеличивает охват сочувствующих масс. На самом деле, на нее работает не более двух десятков человек, отметил бывший сторонник Навального.
Тем временем агитвикенд в округе выдвижения @SobolLubov уже стартовал. В этот раз у нас с собой крутые плакаты pic.twitter.com/jobe5ZY7KW— Ola Chesare (@olachesare) 12 мая 2019 г.
Волонтерам, к слову, следовало бы изучить отдельные штрихи подобных кампаний с участием ФБК, подчеркнул Серуканов. Все мероприятия, организованные Навальным, заканчивались одним и тем же: задержанием участников акций, шествий и пикетов.
Блогер же будто бы моментально забывал о своих сторонниках, задержанных правоохранителями. По итогу им приходилось выпутываться самим, потому что помощи от ФБК они не получали и не получат.
Скандальная кандидатка Соболь ворвалась в медийное пространство в начале 2019 года конфликтами с членами Общественной палаты. А как юрист она прославилась двумя громкими провалами в судебных делах о строительстве "Газпром арены" в Петербурге и судом со строительной компанией "Мир", где она выступала от имени ФБК.
Вот и хочется задуматься, а нужен ли москвичам такой кандидат?
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