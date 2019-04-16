СМИ: Избиратели отказывают в поддержке Любови Соболь

В то же время волонтеры Соболь не жалеют сил, чтобы убедить избирателей в том, что она гораздо более желательная фигура, чем ее соперник – Сергей Митрохин из "Яблока". Противостояние Соболь с Митрохиным, к которому либеральная часть электората относится весьма уважительно, вызвало у многих недоумение.



По мнению муниципального депутата Александры Парушиной, решение юриста так называемого "ФБК" стало для нее "ударом". Своим выдвижением Соболь практически снижает до нуля шансы кандидатов от оппозиции. А потому, считает Парушина, Навальный и Соболь должны сменить округ.

"Иначе кандидаты будут мешать друг другу даже на этапе сбора подписей, не говоря уже о самом голосовании. Главное – защищать права избирателей, а не ссориться между собой. Мы в первую очередь должны подумать о них", – пишет Парушина.

Проблема Соболь еще и в том, что ее мало кто знает. Тот же Митрохин – известный депутат. А кто такая Соболь?

Не идет ей на пользу и то, что она соратница Навального. Некоторые комментаторы вспомнили, что в свое время ФБК не стал решать вопрос о строительстве АЗС во дворе.

Исходя из сказанного, многие сомневаются, что Соболь удастся собрать нужное количество подписей.

То, что Соболь не пришлась по душе потенциальным избирателям, стало ясно еще во время ее первой встречи с ними. Ничего, кроме набивших оскомину фраз из арсенала Навального об "искоренении жуликов и воров" или "войны с Пригожиным", она тогда не смогла сказать. Но этого явно недостаточно для того, чтобы завоевать доверие образованных и интеллигентных жителей округа.

Очередной провал блогера и его команды более чем вероятен. И наверняка они уже думают о том, как будут оправдываться перед своими сторонниками.