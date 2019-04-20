Собянин принял участие в общегородском субботнике
Уборка столицы после зимы продолжается уже вторую неделю, отметил мэр. По его словам, сегодня привести город в порядок вышли 1.5 миллиона москвичей. "Он будет краше, уютнее благодаря вашей заботе", – сказал Собянин.
Он поблагодарил всех тех, кто принял участие в субботнике и напомнил, что в этом году ему исполняется 100 лет. Градоначальник предложил заложить аллею, посвященную этой знаменательной дате. Собянин лично высадил куст сирени, который и даст начало новой аллее.
Кроме того, градоначальник прогулялся по Никитскому бульвару и встретился с участниками программы "Московское долголетие". В ней принимают участие более 200 тысяч жителей столицы старшего возраста. Записаться могут женщины старше 55 и мужчины от 60. Для участников доступны спортивные, творческие, досуговые и образовательные мероприятия, в том числе компьютерная грамотность и английский язык.
В отличном настроении после субботника. С активистами #МосковскоеДолголетие, ветераном Николаем Коноваловым, народными артистами Василием Лановым и Михаилом Ножкиным заложили Аллею 100-летия первых субботников на Никитском. Высадили кизильник и сирень "Московская красавица". pic.twitter.com/cZ1vX9wjsa— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 20 апреля 2019 г.
Субботники в столице уже стали доброй традицией. В эти дни москвичи убирают мусор, очищают дороги и тротуары, обновляют детские и спортивные площадки, высаживают цветы и ремонтируют фасады жилых домов. Вместе с простыми жителями в субботниках участвуют более 600 тысяч работников городских структур и более 10 тысяч единиц техники.
Первый субботник в столице прошел 12 апреля 1919 года на станции Москва Сортировочная. Тогда участие в нем приняли 15 железнодорожников. А уже в следующем году мероприятие стало массовым: убрать город вышли более 400 тысяч жителей.
В наши дни желающих видеть Москву чистой и ухоженной гораздо больше. Так, 13 апреля убирать городские улицы, дворы и парки вышли 1,4 миллиона горожан.
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