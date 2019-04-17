Какого числа Пасха в 2019 году
Праздник Воскресение Христово символизирует обновление и спасение человека, победу жизни над смертью. В этот день верующие отправляются в храм на особую службу, после чего идут домой, где их ждет скоромная пища. Дата празднества является незакрепленной, и у всех мирян неизбежно возникает вопрос, какого числа отмечается православная Пасха.
Историческая справка
История праздника восходит к ветхозаветным временам. Несколько столетий еврейский народ находился в рабстве у египетского фараона. Люди просили правителя дать им свободу, но он игнорировал их мольбы. На помощь к ущемленным израильтянам явился пророк Моисей, который обратился к фараону с требованием отпустить их.
Правитель остался непреклонен, и тогда на египетскую землю обрушились 10 казней. Неприкосновенным остался лишь еврейский народ. Моисей наказал им заколоть годовалого ягненка и помазать двери своих домов, чтобы беда не настигла их. После десятого бедствия фараон отпустил рабов.
В Новом Завете Иисуса Христа стали назвать "Агнцем Божиим" за то, что он принес себя в жертву на Голгофе. Своими страданиями и смертью сын Божий искупил грехи всего человечества. Сегодня это выражение используется иносказательно по отношению к кротким, непорочным людям, которые отвечают религиозным заповедям.
Дата празднования
Определить точную дату Воскресения Иисуса Христа практически невозможно. Согласно иудейскому календарю, он был распят в пятницу 14-го дня месяца Нисана (примерно март-апрель), а вернулся к жизни 16-го дня того же месяца в день после субботы.
Вопрос даты празднования Пасхи был решен на первом Вселенском соборе в Никее в 325 году. Священнослужители настояли на том, чтобы праздник приходился на неделю позже еврейского. Они постановили, что Воскресение Христово будет отмечаться в первое воскресенье, следующее за первым полнолунием после весеннего равноденствия. Таким образом, праздник должен всегда приходится на период с 4 марта по 8 мая.
Самостоятельно вычислить, какого числа Пасха в 2019 году, достаточно сложно. Священнослужители используют для этого александрийские пасхалии. Миряне могут узнать точную дату, заглянув в церковный календарь. В этом году православные верующие справляют празднество 28 апреля.
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