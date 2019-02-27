Какого числа Масленица в 2019 году

Традиционно приход весны в нашей стране отмечается праздничными гуляньями на последней неделе перед Великим постом. Если вдруг вы случайно забыли, какого числа Масленица в этом году, то не огорчайтесь: "Дни.ру" подготовили для вас полезный материал, который поможет ответить на этот вопрос и научит вас правильно определять точную дату празднества.

Происхождение Праздника Масленица

История праздника восходит к дохристианским временам, когда древние люди поклонялись языческим божествам. Наши предки верили, что они могут воздействовать на природу и вызвать хороший урожай. Язычники готовили блины, по форме напоминающие солнце, катались на лошадях вокруг деревни и жгли чучела зимы. Тогда древние люди не задумывались над вопросом, какого числа Масленица: гулянья были всегда приурочены ко Дню весеннего равноденствия (примерно 20 марта) и длились четырнадцать дней.

С приходом христианства этот праздник на долгое время оказался под запретом, хотя люди и дальше отмечали приход весны с большим размахом. В XVIII веке Церковь решила изменить традиции празднования Масленицы в России и придала многим обрядам новый смысл. Священнослужители сократили ее до семи дней, нарекли Сырной седмицей и перенесли на последнюю неделю перед Великим постом.

Несмотря на такие изменения, жители нашей страны и по сей день продолжают справлять этот народный праздник. Каждый год россияне принимают активное участие в гуляньях: готовят блины, водят хороводы, катаются на лошадях и сжигают чучело. Тем не менее не все знают о происхождении и ритуальном значении многих традиций. Остается загадкой для них и время, когда начинается Масленица. Ведь, как известно, дата не является закрепленной и меняется каждый год.

Как рассчитать дату Масленицы в 2019 году

Чтобы узнать, когда будет масленичная неделя в 2019 году, необходимо отсчитать 56 дней от Пасхи. Например, в прошлом году Воскресение Христово отмечалось 8 апреля. Если отсчитать от этой даты восемь недель назад, то получается, что праздник встречи весны должен был выпасть на неделю с 12 по 18 февраля. Так, когда начинается Масленица в этом году? Пасха отмечается 28 апреля, а, значит, праздничной является неделя с 4 по 10 марта.

Рассчитать точную дату Воскресения Христова гораздо сложнее. Она зависит от лунно-солнечного календаря. Систему расчета праздника утвердили на Первом Никейском соборе – первом Вселенском соборе в истории христианства, который состоялся в 325 году.

Участники встречи выдвинули следующее постановление: "православная Пасха отмечается в первое воскресенье после весеннего полнолуния, которое наступает после или в день весеннего равноденствия".

Это правило является действительным только в том случае, если это воскресенье выпадает на день после иудейской Пасхи. Если же воскресенье приходится на день перед чужим праздником, то православные должны отмечать Воскресение Христово в первый воскресный день после еврейской Пасхи.

Самостоятельно узнать точную дату празднества достаточно сложно, поэтому советуем вам обратиться к православному церковному календарю. Тогда вам удастся быстрее и легче рассчитать, какого числа Масленица будет в следующем году.