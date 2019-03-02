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Общество

Могут ли нищеброды ходить в дорогие рестораны

Фото: www.globallookpress.com
Бывшей жене бывшего депутата Илоне Столье напомнили, что она не английская королева. Актриса и фотомодель предложила закрыть вход в элитные рестораны, как она выразилась, нищебродам и быдлу.
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По версии Илоны Столье, обеспеченные люди должны красиво отдыхать за свои деньги, а не лицезреть быдло, поэтому нищебродам не место в дорогих заведениях. Свою запись в Twitter модель и актриса, решившая, видимо, таким провокационным способом напомнить о себе, быстро удалила, осознав, что совершила глупость. Но волна недовольства поднялась: критические комментарии посыпались как из рога изобилия.

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Реакция в соцсетях была незамедлительной: кто-то посоветовал гражданке Столье хрюкнуть при входе в ресторан, чтобы ее приняли за свою. Другой пользователь предложил рестораторам выделить в своих элитных заведениях отдельный чулан, где Илона смогла бы отдохнуть от лицезрения быдла и вообще всех недостойных и спокойно насладиться приемом пищи. В Сети высказали и предположение, что сейчас сложно представить такую ситуацию. Если бы жена действующего депутата позволила себе подобные выходки, то это привело бы к краху политической карьеры народного избранника.

В свою очередь депутат Думы Виталий Милонов напомнил Илоне Столье, что если бы не ряд удачных событий в ее жизни, то, возможно, ее судьба сложилась бы иначе.

"Нельзя так нагло и по-хамски относиться к людям, которые не вышли удачно замуж или удачно не развелись с соответствующими финансовыми бонусами", – сказал парламентарий в интервью Dni.Ru и добавил, что так выражаться могут только негодяи.


Подлинная знать – это знать по духу, а не по тому, сколько ты бабок у мужика своего получила. Очень неловко такие вещи слышать, зная, что она никого отношения ни к Госдуме, ни к государственной системе не имеет, но подобные рода выходки стоили стране век назад революции.

Виталий Милонов посоветовал барышне попробовать сказать такие слова за границей и послушать там реакцию.

Виталий Милонов. Фото: www.globallookpress.com

Психолог-эксперт Илья Саглиани задается вопросом – по каким критериям будет осуществляться отбор людей для входа в ресторан? "Получается, что человек должен с ценниками на вещах заходить в ресторан или он должен открывать кошелек и показывать сколько у него денег? Или баланс кредитной карты?", – предположил эксперт. На его взгляд, Илона Столье выступила с аморальным заявлением. Подобные предложения могут делать только не уверенные в себе люди, у которых отсутствуют моральные ценности.

"Мне жалко ее фанатов, обычных зрителей которые смотрят ее сериалы и помогают ей зарабатывать деньги. А она в ответ дискриминирует людей, унижая средний класс", – подвел итог Саглиани.

Психолог Марина Хрусталева предположила, что Илона Столье испытывает страх безденежья. "Я бы порекомендовала этой женщине поработать над собой и отпустить страх нищеты. А отношение к другим людям не должно ущемлять их права", – отметила эксперт.

Модель и актриса Илона Столье, до недавних пор активно посещающая различные светские мероприятия, в последнее время редко появляется на публике. Говорят, 37-летняя бывшая супруга экс-депутата миллионера Виталия Южилина пыталась стать блогером, но раскрутить свой аккаунт в Instagram у нее не получилось. Хейтеры убеждены, что Илона Столье никому не нужна: попытка вписаться в компанию модных блогеров-жен богатых людей с треском провалилась.

В 2000 году привлекательная блондинка переехала из Латвии, где родилась и училась, в Москву. Вскоре она вышла замуж за бывшего депутата-миллионера Виталия Южилина, родила ему сына Филиппа и дочь Анну-Мишель. Во многом благодаря своему избраннику, она достигла творческих высот в модельном бизнесе и получила старт в актерской карьере.

Наверное, не случайно бывший парламентарий решил разорвать узы брака с красавицей-моделью. Ведь известно, что красота не всегда говорит о богатом внутреннем мире человека, тем более, если он позволяет себе делать заявления, оскорбляющие не только других людей, но и дискредитировать таким образом институт государственной власти.

Автор: Александр Комаров2 марта 2019, 14:59

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