"Единая Россия" займется депутатом-дебоширом из Астрахани
Этические нормы, закрепленные в уставе партии, обязывают единороссов придерживаться принципа сдержанности в публичном поведении, напомнил ответственный секретарь комиссии по этике Евгений Ревенко.
"12 февраля на заседании комиссии мы поднимем вопрос о недостойном поведении Сухарева. Подобные выходки несовместимы с должностью народного избранника, наносят репутационный ущерб и бросают тень на всю партию", – сказал депутат Госдумы.
Кроме того, комиссия вынесет решение по действиям депутата Екатеринбургской городской Думы Елены Дерягиной, которая предложила отказаться от субсидирования питания учеников начальной школы. С идеей Дерягиной не согласился общественный фонд "Уральский родительский комитет", направивший обращение с просьбой привлечь ее к партийной ответственности на имя председателя комиссии Валентины Терешковой.
Напомним, что достоянием общественности стал факт неподобающего поведения астраханского депутата Владимира Сухарева. Он в нетрезвом виде пришел в ресторан, где вызывающе реагировал на замечания службы безопасности заведения и демонстрировал служебное удостоверение, требуя пропустить его в зал. Президиум регионального политического совета "Единой России" принял решение наложить на него партийное взыскание за нетактичное поведение в общественном месте.
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