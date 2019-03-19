Володин выразил соболезнования в связи с уходом Хуциева
На фильмах Марлена Мартыновича выросло несколько поколений зрителей,
отметил Володин. Председатель нижней палаты напомнил о таких известных
картинах, ставших классикой отечественного кинематографа, как "Весна на
Заречной улице", "Два Федора", "Был месяц май".
"А кинолента "Застава Ильича", как и ее создатель, стали символами эпохи оттепели, нравственных идеалов и смелых надежд на лучшее завтра", – подчеркнул Володин.
Спикер выразил соболезнования родным, близким и ученикам легендарного режиссера, сценариста и наставника. "Светлая память", - сказал председатель нижней палаты.
Народный артист СССР умер во вторник, 19 марта, на 94-м году жизни. Марлен Мартынович был госпитализирован после того, как сын обнаружил его дома в бессознательном состоянии. Сообщалось, что у режиссера открылось желудочно-кишечное кровотечение.
Марлен Хуциев родился в Тифлисе в 1925 году. Он закончил московский ВГИК, а первые работы снял на Одесской киностудии. После этого трудился на киностудии имени Горького, а с 1965 года – на "Мосфильме".
Самыми известными картинами Марлена Хуциева стали "Весна на Заречной улице", снятая вместе с Феликсом Миронером, а также "Два Федора", "Застава Ильича", "Послесловие".
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