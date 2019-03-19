Володин выразил соболезнования в связи с уходом Хуциева

0
Умерла Юлия Началова Форум Выборы на Украине: Зеленский бьет Порошенко Гороскоп Новости "Дома-2"

Самое читаемое

Путин врезал обнаглевшему Лукашенко по самому больному
"Старая кикимора": интимный снимок Лорак привел народ в бешенство
Раскрывший секрет ФСБ Путин довел украинцев до бешенства
"Предатели, иуды!": заявление о закрытии Крымского моста шокировало россиян
Реаниматологи колдуют над рожей Началовой
партнеры
Вторник 19 марта
Лента новостей
13:55
Россияне ударились в экономию после праздников
13:31
Наталия Орейро решила вернуться на российские экраны
13:10
В центре Москвы совершено убийство
13:05
В Новой Москве открылся офис продаж ЖК "Филатов Луг"
12:35
"Туалетное" видео Бузовой с тампонами вызвало шок
12:34
Госдума расширяет полномочия Счетной палаты
12:33
Медведева сделала жесткое заявление перед бойней
12:28
Любимые мужчины Юлии Началовой
12:18
Осталось недолго: на Украине звучит погребальный звон для Порошенко
11:59
"Нельзя заниматься самолечением": отец Началовой выступил с заявлением
11:55
"Подумай о муже": Брежневу заподозрили в романе с молдаванином
11:40
Дума проконтролирует выполнение поручений Медведева по нацпроектам
11:35
Сделано шокирующее заявление о связи Зеленского с Путиным
11:34
"Мама, где я?": Макаревич в шоке от российского телевидения
11:26
Дорогой столичный ресторан нарушил все правила
11:18
"Невероятный удар": звезды скорбят о великом режиссере
11:14
Infiniti QX60: семейная лошадка для богатых
10:54
Обреченный Губин покинул Россию
10:44
Уткин вывел Черчесова на чистую воду
10:30
Анджелина Джоли и Брэд Питт пришли к согласию
10:21
Лера Кудрявцева ждет третьего ребенка
10:08
Что должен знать о сексе каждый мужчина
10:03
Заговоривший на мове Путин довел украинцев до лютого бешенства
10:00
Маркл и Миддлтон заткнули рты
09:52
Алла Пугачева стала прабабушкой
09:40
Барановская разоткровенничалась об отношениях с Аршавиным (видео)
09:20
На дочь Началовой обрушилась новая беда
08:51
Подопечный Дробыша готовит англоязычный альбом
08:33
Собчак воссоединилась с Виторганом
08:28
Скончался легендарный советский режиссер
08:14
"Удар по организму": возлюбленный Лолиты перед смертью скинул 40 кг
08:07
В Москве наградят лучших экстрасенсов и астрологов года
06:32
Путин поставил на место отказавшегося признать Крым Лукашенко
04:38
Возлюбленный уличил участницу шоу "Дом-2" в проституции
02:28
"Гори в аду!": отец ответил на дерзкие слова Маркл
00:11
"Трупный червь": народ заплевал Малахова за копание в белье Началовой
21:54
Объявлена дата ареста Порошенко
21:48
"Ты же мать!": раздетая Асмус всполошила народ
21:34
Из cамарской школы эвакуировали более 300 человек
21:06
Почерневший от горя Алдонин рассказал о состоянии дочери Началовой
21:03
Киркорова назвали заказчиком взрыва на собственном концерте
20:55
Ижевчанка украла из бара копилку с деньгами
20:46
В Татарстане мужчина убил ножом ребенка
20:30
В Нижнем Тагиле при пожаре погиб подросток
20:16
Тюменец разбил свою машину вдребезги на глазах у полицейских
20:03
В Омске из-за взрыва на заводе погиб человек
19:58
Отечественные виноделы получат мощную поддержку от государства
19:22
"Мегаконцерт с Кобзоном": злорадствующие украинцы осквернили память Началовой
19:10
"ЕР" улучшит программу "Земский учитель"
18:56
Сергей Шнуров озолотился на средстве от поноса
18:52
В Дзержинске глыба льда рухнула на девушку
18:26
Выступление Путина в Крыму вызвало переполох на Украине
18:24
В Ростове фура насмерть сбила пешехода
18:19
Ольга Бузова рассекретила имя ребенка Алены Рапунцель из шоу "Дом-2"
17:47
Молодая мать предъявила Борисову результаты теста ДНК
17:38
Веселый грабитель ювелирного попал на камеры наблюдения
16:57
Роскошный особняк лишил Резника последнего гроша
16:51
Володин: Решение Медведева позволит эффективно реализовать нацпроекты
16:38
В Башкирии пьяный пассажир угнал машину у таксиста
16:18
Разразившийся гей-скандал больно ударил по Криду
16:17
"Вы там совсем прибалдели?": Собчак в истерике из-за лишения родительских прав
16:12
Жительница Вологодской области убила пенсионерку из-за денег
16:10
Почему необходимо срочно менять систему госзакупок
15:57
Звезды мюзиклов из России и США образуют братство в Москве
15:55
Помощница вспомнила о последних словах умирающей Началовой
15:46
В Завидово вновь наградят "Лучшие социальные проекты России"
15:41
"Меня предавали анафеме": Леонтьеву запретили петь
15:40
Сраженная горем Божена Рынска изменилась до неузнаваемости
15:40
Авербух вывел на чистую воду Ягудина
15:28
Есть пострадавшие: неизвестный открыл стрельбу в трамвае
14:53
Сделано важное заявление для пенсионеров
14:52
"Ради съемок терпела сильную боль": Началова держала страшный диагноз в тайне
14:49
Семья отреагировала на шумиху вокруг тела Началовой
14:37
Симфонический оркестр Москвы "Русская Филармония" отмечает 18-летие
14:36
Лукашенко толкает Украину к войне с Россией
14:32
Затравленная Рудковская огрызнулась из-за нападок на сына
14:32
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 18 марта 2019 года
14:20
В Люберцах эвакуировали две школы
14:10
"Язык был отрезан": Корчевникова ужаснули последствия страшной аварии
13:57
Загитова бесследно исчезла перед чемпионатом
13:50
Убил и закопал: с красоткой-продюсером жестоко расправились
13:43
Второй ребенок-маугли умер в Москве
13:11
Киркорову влепили пощечину после слухов о краже
13:08
Бузовой вынесли неутешительный диагноз в эфире Первого канала
13:06
Зачем Кончаловский устроил тайное венчание
12:34
Знаменитая фитнес-модель возбудила народ "голыми" снимками
12:31
Порошенко заткнули рот после заявления о взятии Крыма
12:27
Адвокат рассказал о борьбе за наследство Этуша
12:14
Виновникам гибели детей на Сямозере вынесли приговор
11:40
"Это как!?": Собчак оторопела от слов лечащего врача Началовой
11:36
Вокруг тела Юлии Началовой вспыхнул новый ажиотаж
11:21
Меган Маркл уличили в измене принцу Гарри с официантом
11:09
Украина признала российский Крым
11:07
Туктамышева поставила точку в конфликте с Медведевой
10:51
В телецентре на Шаболовке ищут бомбу
10:44
"Шок физиологический и моральный": неожиданное признание Юлии Высоцкой
10:32
"Жалобы, слезы, угрозы": всплыли грязные подробности работы Первого канала
10:31
"Крыша поехала": оскорбленные россияне больно врезали Макаревичу за Крым
09:55
Недалекий Порошенко опозорился с заявлением о Крыме
09:51
Дочь Началовой хотят забрать в другую семью
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Ничего не предвещало": лечащий врач развеял слухи вокруг смерти Началовой
Последние часы: Малахов покопался в грязном белье умершей Началовой
Вокруг тела Юлии Началовой вспыхнул новый ажиотаж
Прощальное письмо Юлии Началовой
Названа причина обрушения дороги к Крымскому мосту
Фаворитка Петросяна раскатала ревнивую Степаненко
Общество

Володин выразил соболезнования в связи с уходом Хуциева

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким народного артиста СССР Марлена Хуциева. Легендарный режиссер умер 19 марта на 94-м году жизни. 
прочитано 115 раз

На фильмах Марлена Мартыновича выросло несколько поколений зрителей, отметил Володин. Председатель нижней палаты напомнил о таких известных картинах, ставших классикой отечественного кинематографа, как "Весна на Заречной улице", "Два Федора", "Был месяц май".

ПО ТЕМЕ

Скончался легендарный советский режиссер

 Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

"А кинолента "Застава Ильича", как и ее создатель, стали символами эпохи оттепели, нравственных идеалов и смелых надежд на лучшее завтра", – подчеркнул Володин.

Спикер выразил соболезнования родным, близким и ученикам легендарного режиссера, сценариста и наставника. "Светлая память", - сказал председатель нижней палаты.

Народный артист СССР умер во вторник, 19 марта, на 94-м году жизни. Марлен Мартынович был госпитализирован после того, как сын обнаружил его дома в бессознательном состоянии. Сообщалось, что у режиссера открылось желудочно-кишечное кровотечение.

Марлен Хуциев. Фото: duma.gov.ru

Марлен Хуциев родился в Тифлисе в 1925 году. Он закончил московский ВГИК, а первые работы снял на Одесской киностудии. После этого трудился на киностудии имени Горького, а с 1965 года – на "Мосфильме".

Самыми известными картинами Марлена Хуциева стали "Весна на Заречной улице", снятая вместе с Феликсом Миронером, а также "Два Федора", "Застава Ильича", "Послесловие".

Автор: Иван Поляков19 марта 2019, 13:38

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Объявлена дата ареста Порошенко
Выступление Путина в Крыму вызвало переполох на Украине
Стало известно об убийстве Порошенко
Кровавую бойню в мечетях устроили ради Меркель и Эрдогана

Шоу-бизнес

Пляшущему на костях Началовой Малахову заткнули рот
Пугачева и Киркоров повеселятся на грандиозном юбилее Леонтьева
"Очень больно": Федосеева-Шукшина плачет из-за тяжелой утраты
"Туалетное" видео Бузовой с тампонами вызвало шок

Проишествия

Убил и закопал: с красоткой-продюсером жестоко расправились
Найдено объяснение адской стрельбы в мечети
Жуткое происшествие в высотке "Газпрома" в Москве
Известного блогера сделали соучастником кровавого расстрела в мечетях

Lifestyle

Нетребко изменилась до неузнаваемости
Сексуальная дочь Апексимовой появилась у Миронова
Хазанов высказался о скандальной пьянке в МХАТ
Украинцы оттоптались на трупе Этуша
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева ждет третьего ребенка

Телеведущая тщательно скрывает интересное положение
Шоу-бизнес

"Вы там совсем прибалдели?": Собчак в истерике из-за лишения родительских прав

Телеведущая усомнилась в психическом здоровье чиновников
Шоу-бизнес

"Удар по организму": возлюбленный Лолиты перед смертью скинул 40 кг

Названа возможная причина кончины бизнесмена
Спорт

Медведева сделала жесткое заявление перед бойней

Фигуристка настроена решительно

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Целый букет болезней: самочувствие Пугачевой вызывает вопросы
Интимной жизнью не обделены: Развод не помешал сексу Собчак и Виторгана
По стопам Фриске: найдена пугающая связь Началовой с погибшей от рака певицей

Фоторепортажи

Любимые мужчины Юлии Началовой
Знаменитая фитнес-модель возбудила народ "голыми" снимками
Соблазнительные фото новой солистки группы SEREBRO
До сих пор сексуальна: что стало с известной моделью в 50 лет

Спорт

Авербух вывел на чистую воду Ягудина
Загитова бесследно исчезла перед чемпионатом
Загитова утерла нос спутавшейся с геем Медведевой
Страстное и взрослое: тренер исполнил давнее желание Загитовой

Регионы

Веселый грабитель ювелирного попал на камеры наблюдения
"Покайтесь!": россияне увидели предвестник конца света
Сотрудники магазина "Пятерочка" набросились на покупателя из-за просрочки (видео)
Подробности жуткой авиакатастрофы в Подмосковье

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru