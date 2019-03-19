Скончался легендарный советский режиссер
Известный советский режиссер Марлен Хуциев умер на 94-м году жизни. Об этом сообщает Telegram-канал Baza, уточняя, что создатель "Весны на Заречной улице" два дня провел в реанимации в одной из московских больниц.
Причины смерти режиссера пока не называются. Известно лишь, что Хуциев был госпитализирован после того, как сын обнаружил его дома в бессознательном состоянии. Сообщалось, что у режиссера "Заставы Ильича" открылось желудочно-кишечное кровотечение.
В конце 2018-го Хуциев также лежал в больнице. Его доставили туда вместе с женой Ириной Соловьевой, которая скончалась 5 января этого года.
В 2019 году ожидается выход картины Хуциева "Невечерняя". Это фильм – диалог писателей Чехова и Толстого. Хуциев выступил режиссером и сценаристом ленты.
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