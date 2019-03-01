Обнародована окончательная версия гибели группы Дятлова
Участники туристического похода, известные как группа Дятлова, погибли от переохлаждения. Они остались без одежды и припасов, у них не было физической возможности поддерживать огонь в костре. Часть команды под руководством Дятлова в этих условиях предприняла отчаянную попытку пройти через ураганный ветер к заваленной палатке.
Была и третья часть группы. Эти туристы решили поискать более надежное убежище и добрались до перешейка. Однако слежавшийся снег провалился под их тяжестью – люди были погребены под его толщей.
Выводы о причинах гибели группы Дятлова обнародовали в 2015 году эксперты Следственного комитета России. Расследование было возобновлено на основании обращений родственников погибших туристов, прессы и представителей общественности.
Как заявили тогда в СК, сомнения в том, что причиной трагедии группы Дятлова стали погодные условия, возникли из-за непрофессионализма и "неполноты работы по делу" в 1959 году. Потому-то и появились позже версии мистического характера, в частности о каких-то "огненных шарах".
Напомним, что недавно Генпрокуратура заявила о возобновлении следствия по делу о гибели группы Дятлова. Эксперты отправились на место трагедии. Расследование было возобновлено, как сообщалось, из-за высокого интереса общественности, пишет "Московский комсомолец".
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