В официальной версии гибели группы Дятлова усомнились

Доктор геолого-минералогических наук Владислав Щапов опроверг официальную версию гибели туристической группы. Специалист уверен, что причиной смерти студентов на перевале Дятлова не могли стать природные явления.

В начале февраля в прессе появилась новость о том, что Генпрокуратура России собирается провести всестороннюю проверку уголовного дела, возбужденного по факту гибели туристов на Урале в 1959 году. Следователи выдвинули три приоритетных версии трагедии. Все они связаны с погодными условиями: лавина, ураган и сход снежных плит.

Старший научный сотрудник Института геофизики Уральского отделения РАН утверждает, что в районе горы Отортен не может быть землетрясений, которые могут привести к движению снежных плит и сходу лавины.

"Если мы находимся на перевале Дятлова, то нам землетрясение грозит тем же, чем цунами на дне океана – его никто даже не заметит. В районе горы Отортен не может быть землетрясений, способных вызвать движение снега, в частности лавин и снежных плит", – заявил эксперт в разговоре с ТАСС.



Он добавил, что склоны на перевале не дотягивают до угла наклона, необходимого для лавины, почти на 20 градусов. "Перевал Дятлова – это холм, на который можно запросто заехать на легковой машине. Это не скала и не обрыв. На обсуждаемом нами участке землетрясение не могло вызвать сход лавин", – заключил он.

Генпрокуратура РФ начнет новое расследование гибели туристов на перевале Дятлова.



«Сотрудники прокуратуры Свердловской области вылетят на перевал Дятлова для выяснения причин гибели тургруппы в 1959 году», — сообщили в ведомстве. pic.twitter.com/YFNiAFwwgY — Olga (@obulg2014) 1 февраля 2019 г.

Напомним, туристическая группа, возглавляемая Игорем Дятловым, погибла при неизвестных обстоятельствах в районе горы Отортен в ночь на 2 февраля 1959 года. Среди ночи студенты покинули палатку почти без одежды и не вернулись обратно. Они замерзли, у некоторых из них были травмы. Место, где произошла трагедия, назвали в честь группы туристов, – "перевал Дятлова".