Вскрылась неожиданная связь между перевалом Дятлова и кораблем-призраком
В 1872 году в 400 милях от Гибралтара был найден парусный корабль "Мария Целеста". По неизвестным причинам судно было покинуто экипажем. Судьба восьми членов команды и двух пассажиров по сей день остается неизвестной. Специалисты полагают, что люди могли покинуть бригантину на шлюпке, которая затем затонула в океане.
В следующем столетии, в ночь на 2 февраля 1959 года, туристическая группа, возглавляемая Игорем Дятловым, погибла при невыясненных обстоятельствах в районе горы Отортен на Северном Урале. Среди ночи студенты покинули палатку почти без одежды и не вернулись обратно. Они замерзли, у некоторых были травмы.
Эксперты уверены, что эти два случая имеют много сходных деталей. Оставленное судно обнаружил через месяц бриг "Деи Грация", которым командовал капитан Дэвид Рид Морхауз. Поисковая группа также заметила пустые палатки студентов спустя месяц. Тела погибших были найдены рядом.
Среди пассажиров "Марии Целесты" были две представительницы женского пола – супруга капитана Сара Элизабет Бриггс и ее двухлетняя дочь София. В состав туристической группы, погибшей на перевале Дятлова, также входили две женщины: Зинаида Колмогорова и Людмила Дубинина.
Любопытно, что экипаж и пассажиры покинули парусный корабль на одной шлюпке. Причем все они оставили личные вещи и съестные припасы. Единственные предметы, которые не были обнаружены на судне, – секстант и хронометр. Матросы даже не взяли курительные трубки. А на Северном Урале туристы тоже организованно покинули палатки и оставили все свои вещи.
Специалисты уверены, что эти две истории действительно очень похожи и напоминают сюжет детективных сериалов. В прессе регулярно возникают новые версии, которые претендуют на то, чтобы стать главными, однако каждый раз появляются противоречия, которые их опровергают, передает сайт "Комсомольская правда".
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