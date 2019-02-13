Опубликованы ужасные детали поисков на перевале Дятлова
Поисками туристов в марте 1959 года занималась группа, составленная из студентов и солдат. Они стали свидетелями необычного явления – над уральским перевалом взлетел огненный шар.
Журналисты нашли одного из участников той поисковой операции. Борис Сычев рассказал, как среди ночи группу внезапно подняли дежурные, заставили одеться и выйти из палатки. На улицу выпускали по одному.
"Когда мы вышли, дежурные показали: "Смотрите наверх, на перевал!" От перевала, видим, плывет по небу большой огненный шар. Внешне похожий на диск луны. Но не луна – этот шар был больше по диаметру. И вот он отдалился от перевала, прошел несколько в стороне от нас. Яркого свечения мы не наблюдали. После скрылся за горизонтом..." – вспомнил Сычев.
Его слова подтверждает отправленная в штаб радиограмма, которая сохранилась в уголовном деле. В ней уточняется, что из центра кольца появилась звезда, которая постепенно увеличивалась до размера луны и стала падать. Необычное явление на перевале Дятлова наблюдал весь личный состав, поднятый по тревоге. Об этом рассказал и другой участник поисков Валентин Якименко.
Сообщения о полетах огненных шаров над Северным Уралом зимой-весной 1959 года отражены в разных источниках. В частности, об этом писала 17 февраля газета "Тагильский рабочий". Огненные шары в то время были главной темой разговоров местных жителей.
Специалисты пытались объяснить явление на перевале Дятлова запуском ракет и испытаниями новой системы ПВО. Однако военные эксперты единодушны в своих заключениях: во-первых, на след от полета ракеты это не похоже, во-вторых, в районе перевала Дятлова не было полигонов, на которых могли бы проходить подобные испытания, пишет "Комсомольская правда".
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