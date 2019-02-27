Запуганный комик оправдался за шутку о дагестанцах
Комик отдал должное, что извинений от него никто не требовал. Косяков назвал это прогрессом. Вместе с тем артист отметил, что в его адрес поступали угрозы.
"И еще хуже то, что поступали угрозы в адрес моей жены и детей", – признался Денис Косяков в видеозаписи на YouTube. По словам комика, такое поведение нельзя назвать достойным и мужественным.
Косякову пришлось в ролике оправдываться и объяснять причины случившегося. Он отметил, что его возмутило требование Нурмагомедова наказать организаторов спектакля "Охота на мужчин". На него-то Денис и отреагировал шуткой о любви жителей Дагестана к боям и стрельбе.
По признанию самого Косякова, шутка получилась злой, но без оскорблений. Но юмор, судя по всему, не был понят. В итоге комик удалил спорную публикацию. Он уточнил, что ситуация разрешилась мирно.
В финале своего обращения Денис Косяков заявил, что по-прежнему не принимает запрета на антрепризы, и подчеркнул, что свое мнение не изменит. Комик обратился к жителям Дагестана, уточнив, что им будет скучно, если они будут протестовать против любых выступлений.
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