Обиженные башкиры требуют извинений от ТНТ

Уроженцы Башкирии намерены прийти к центральному офису ТНТ в Москве, чтобы потребовать от канала извинений за шутку комика Руслана Белого. Об этом сообщил председатель Всемирного курултая (конгресса – прим. ред.) башкир Амир Ишемгулов.

Он выразил уверенность, что "все пройдет в рамках закона", добавив, что в Башкирии живет культурный и тактичный народ. По словам Ишемгулова, акцию организовывают представители народности, проживающие в столице.

"Мы, конечно, эту акцию не организовали, это самостоятельное явление, самостоятельное решение, тех, кто проживает в Москве. От руководства ТНТ и их ведущего должна быть обратная реакция. Это минимум извинения перед народом. А дальше посмотрим. Чтобы извинение показали", – цитирует председателя курултая радиостанция "Говорит Москва". Такая реакция последовала после выступления Белого в программе "Комик в городе". Юморист порассуждал о том, что Юлаев был "бандитом".

Отметим, в своем намерении наказать артиста представители народности настроены решительно. Так, 19 апреля представители Всемирного курултая башкир пожаловались в Генпрокуратуру. Руслана Белого требуют привлечь к уголовной ответственности по статье "Возбуждение ненависти, либо вражды".

Высказывания юмориста вызвали возмущение среди башкир. После эфира в социальных сетях появился хэштег #Салаватнебандит, в рамках которого жители республики высказывают осуждение и требуют извинений за сказанное.

Напомним, что Салават Юлаев – башкирский национальный герой, один из участников Крестьянской войны 1773-1775 годов и сподвижник Емельяна Пугачева. Является символом современного Башкортостана.