"Предательство": Серебрякова подловили на наглой лжи о России

Не стихает поток народного гнева в отношении актера Алексея Серебрякова, который решил из Лондона обвинить Россию во всех смертных грехах. Критиковать Родину лучше все-таки находясь в ее пределах, а до наглой лжи и вовсе опускаться не следует, уверены эксперты.

О позиции Алексея Серерякова и его отношении к России лучше всего говорят даже не сами его слова, а то место, откуда он решил транслировать свою критику. "Где же еще покинувшему родину россиянину удобнее всего метнуть грязью в Россию? Разумеется в Лондоне!", – в разговоре с "Дни.ру" заметил член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

"А как это называется? Предательством! Критиковать страну нужно внутри России! Здесь осуждай, критикуй, выражай мнение, у нас свобода слова! Прекрасно понимая какие сейчас непростые отношения между Россией и Великобританией он пошел на этот непорядочный шаг, выступив с обличительной речью в Лондоне", – подчеркнул эксперт.

Более того, заявления Серебрякова о том, что Россия якобы виновна в большинстве бушующих или недавно бушевавших в мире конфликтов далеки от истины, и проверить это очень легко. Достаточно хотя бы на секунду забыть о распространяемых западной пропагандой штампах, который страны Европы и США сами же вынуждены признавать ложными на официальном уровне, однако которые они все равно используют.

"Россия виновна в конфликте в Чечне? То есть международные террористы к нам на землю не приходили? Россия виновата в конфликте в Грузии? Он ничего не путает? Мировое сообщество давно уже признало вину Саакашвили за развязывание этой войны. Россия виновата в войне в Сирии? А разве террористы не захватили большую часть этого суверенного государства? Россия виновна в конфликте на Украине? Это Россия Майдан устроила? Это Россия убивала людей в Одессе? Это Россия убила 10 000 человек на Донбассе? Это разве Россия запугивала крымчан "поездами дружбы"?", – напомнил Вадим Манукян.

"А про Африку слышать и вовсе смешно. Россия везде выступает в ответ и всегда выполняет роль миротворца. Удивительно постыдные обвинения", – заключил эксперт.