Володин поздравил защитников Отечества с праздником

В России 23 февраля празднуется День защитника Отечества. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, в этот день принято отдавать дань уважения тем, кто выполняет трудную и опасную работу и обеспечивает безопасность Родины.



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