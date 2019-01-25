Володин поздравил студентов с Татьяниным днем
Студенческие годы – один из самых интересных и ответственных периодов в жизни, отметил председатель нижней палаты.
"Вы учитесь в динамичное время, когда мир вокруг стремительно меняется, внедряются современные технологии, появляются новые профессии и отрасли науки", – сказал Володин.
Он пожелал студентам быть активными и целеустремленными, никогда не отступать перед трудностями. Только так, подчеркнул спикер, можно реализовать намеченные платы. "Желаю вам счастья и здоровья"", - заключил председатель Госдумы.
Вячеслав Володин уделяет большое внимание вопросам образования. Спикер считает, что без знаний невозможно решать новые задачи, стоящие перед страной и обществом. В этом деле особое значение приобретает мнение молодежи, уверен Володин.
В сентябре прошлого года председатель нижней палаты выступил с инициативой создания центров правового мониторинга в региональных юридических вузах. Эту тему Володин поднял в ходе посещения в День знаний Московского государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА).
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