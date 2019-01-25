Володин поздравил студентов с Татьяниным днем

В пятницу, 25 января, российское студенчество празднует Татьянин день. К тем, кто грызет гранит науки, обратился спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он поздравил студентов с праздником и пожелал им воплотить задуманные планы в реальность.



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