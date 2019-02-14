"Полные уроды!": заявление о закрытии Крымского моста добило россиян
О якобы недовольстве жителей Керчи Крымским мостом заявил украинский блогер с ником КРЫМский бандеровец. "Наткнулся на твит известного хохлацкого фейкомета с ником Крымский бандеровец. Заявляет, что жители Керчи требуют закрыть Крымский мост, потому как им якобы не нравится наплыв россиян из других регионов", – написал пользователь Twitter Константин Симонов.
Видимо, комментатор часто посещает Крым и имеет много друзей на полуострове. Симонов общался с местными жителями и никогда не слышал ничего подобного. "Наоборот, все рады и добродушны", – заверил он.
Наткнулся на твит известного хохляцкого фейкомета с ником Крымский бандеровец. Заявляет, что жители Керчи требуют закрыть Крымский мост, потому как им якобы не нравится наплыв россиян из других регионов. Сколько общался с крымчанами - никогда такого не говорили. (1)— Константин Симонов (@ich_Mitra) 14 февраля 2019 г.
Говоря об ажиотаже вокруг Крымского моста, блогер отметил, что ему предлагали переехать на полуостров – в Севастополь, Симферополь, Евпаторию. "Но хохлам палец в рот не клади – дай написать очередную дрянь.
Ну полные уроды, других слов нет!" – взорвался негодованием комментатор.
Наоборот, все рады и добродушны. Лично меня уже несколько раз звали на ПМЖ в Крым. Кто-то в Симферополь приглашает, кто-то в Севастополь, в Евпатории есть знакомые. Но хохлам палец в рот не клади - дай написать очередную дрянь. Ну полные уроды, других слов нет. (2)— Константин Симонов (@ich_Mitra) 14 февраля 2019 г.
Ранее украинские блогеры распространили скриншоты сообщений пользователей из сообщества "ВКонтакте", посвященного Керчи. Один из комментаторов рассказал, что собирается перебраться на полуостров, и попросил завсегдатаев паблика рассказать о жизни в регионе после открытия Крымского моста.
Как следует из приведенных КРЫМским
бандеровцем комментариев, некоторые отклики были весьма резкими. Один потребовал закрыть Крымский мост, другой отрезал: "Керчь не резиновая!"
Ну а пока собака лает, караван идет. Завершается возведение железнодорожной части Крымского моста. В ноябре были установлены все опоры переправы, сваи погрузили на глубину более 100 метров.
Строительство переправы через Керченский пролив началось вскоре после воссоединения полуострова с Россией. На первом этапе была открыта автомобильная часть Крымского моста. С мая по трассе через Керченский пролив проехали около четырех миллионов автомобилей.
Железная дорога на Крымском мосту будет завершена к концу текущего года. На полуострове рассчитывают, что это окажет положительное влияние на туристический поток. Поезда смогут развивать скорость до 120 километров в час.
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