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Регионы

"Полные уроды!": заявление о закрытии Крымского моста добило россиян

Крымский мост не дает спокойно спать нервным украинцам. Фото: most.life/multimedi
Россиян взбудоражило сообщение о недовольных жителях Керчи, требующих закрыть Крымский мост из-за большого количества приезжих из других регионов. "Полные уроды, других слов нет!" – так в Сети отреагировали на ажиотаж вокруг переправы. 
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О якобы недовольстве жителей Керчи Крымским мостом заявил украинский блогер с ником КРЫМский бандеровец. "Наткнулся на твит известного хохлацкого фейкомета с ником Крымский бандеровец. Заявляет, что жители Керчи требуют закрыть Крымский мост, потому как им якобы не нравится наплыв россиян из других регионов", – написал пользователь Twitter Константин Симонов.  

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 Крымский мост

Крымский мост

Видимо, комментатор часто посещает Крым и имеет много друзей на полуострове. Симонов общался с местными жителями и никогда не слышал ничего подобного. "Наоборот, все рады и добродушны", – заверил он. 

Говоря об ажиотаже вокруг Крымского моста, блогер отметил, что ему предлагали переехать на полуостров – в Севастополь, Симферополь, Евпаторию. "Но хохлам палец в рот не клади – дай написать очередную дрянь.  

Ну полные уроды, других слов нет!" – взорвался негодованием комментатор. 

Ранее украинские блогеры распространили скриншоты сообщений пользователей из сообщества "ВКонтакте", посвященного Керчи. Один из комментаторов рассказал, что собирается перебраться на полуостров, и попросил завсегдатаев паблика рассказать о жизни в регионе после открытия Крымского моста.  

Украинские блогеры смакуют негатив про Крымский мост. Фото: most.life/multimedi

Как следует из приведенных КРЫМским бандеровцем комментариев, некоторые отклики были весьма резкими. Один потребовал закрыть Крымский мост, другой отрезал: "Керчь не резиновая!" 

Ну а пока собака лает, караван идет. Завершается возведение железнодорожной части Крымского моста. В ноябре были установлены все опоры переправы, сваи погрузили на глубину более 100 метров.

 Железнодорожная часть Крымского моста почти готова. Фото: most.life/multimedi

Строительство переправы через Керченский пролив началось вскоре после воссоединения полуострова с Россией. На первом этапе была открыта автомобильная часть Крымского моста. С мая по трассе через Керченский пролив проехали около четырех миллионов автомобилей.  

Железная дорога на Крымском мосту будет завершена к концу текущего года. На полуострове рассчитывают, что это окажет положительное влияние на туристический поток. Поезда смогут развивать скорость до 120 километров в час.  


Автор: Федор Лопырев14 февраля 2019, 14:56
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Как Путин открыл Крымский мост

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