Единороссы проконтролируют реализацию нацпроектов

Партия создаст систему депутатского контроля за ключевыми мероприятиями в рамках национальных проектов. Соответствующее решение принято на заседании президиума генсовета "ЕР".



По словам депутата Госдумы, заместителя секретаря генсовета "ЕР" Ольги Баталиной, главное в реализации нацпроектов – оценка гражданами того, что происходит на территории, каковы результаты национальных проектов.



"Люди не готовы ждать шесть лет, когда проекты будут развернуты в полном объеме. Они хотят видеть результат уже в текущем году и собственно в значительной части послания об этом шла речь", – сказала парламентарий. Она отметила, что модель организации партийного контроля также основывается на этой задаче.

В рамках нацпроектов каждый год выделяются большие средства регионам и муниципалитетам, добавила Баталина. По ее словам, это ремонт, реконструкции, закупки оборудования, строительство новых объектов, а также различные мероприятия: диспансеризация населения, обучение людей предпенсионного возраста и прочее.

В связи с этим, отметила она, предлагается создать систему депутатского контроля за главными мероприятиями в рамках нацпроектов. "Мы предлагаем за каждым из таких объектов и крупных мероприятий закреплять депутатов разных уровней по вертикали: муниципальный депутат – депутат субъекта – федеральный депутат", – сказала Баталина.

По ее словам, у каждого объекта буду ответственные на местах. В их задачу войдет осуществление постоянного мониторинга за ремонтом, реконструкцией и строительством объектов, за проведением мероприятий. Заместитель секретаря генсовета "ЕР" отметила, что активно работающий депутатский корпус в стране насчитывает 178 тысяч парламентариев разных уровней.

Для автоматизации этой работы планируется создать Единый информационный модуль. У всех парламентариев в нем будет доступ к объектам и мероприятиям. Благодаря этому депутаты смогут оперативно обновлять информацию, нести ответственность за нее и работать командой.

"Закреплять депутатов различного уровня за конкретными объектами и мероприятиями мы предлагаем решением президиума региональных политических советов", – подчеркнула единоросс.

Кроме того, отметила Баталина, разворачивается мониторинг средств массовой информации и соцсетей относительно нацпроектов, к которому подключат центральные и региональные общественные приемные "Единой России".

Для оценки поступившей информации предложено сформировать группу контроля. Ее задача – это непосредственные и постоянные выезды в территории на основании информации, полученной через систему депутатского контроля, и проверка работ общественного контроля в регионах.

"Это встречи с гражданами на местах, с депутатами законодательных собрании и органов местного самоуправления, посещение конкретных объектов, где мы видим риски реализации нацпроектов, выработка предложений как для конкретного региона и муниципалитета, так и, возможно, в целом по ситуации с тем или иным национальным проектом", – резюмировала парламентарий.

Напомним, 20 февраля президент России Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. В этом году главной темой стала социально-экономическая повестка. Помимо прочего, президент предложил ряд мер по поддержке семей. Глава государства озвучил инициативы по увеличению выплат для семей с детьми, снижению налоговой нагрузки для многодетных семей, помощи в выплате ипотечных кредитов и прочее.