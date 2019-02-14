Эрдоган пожаловался Путину на агрессивного Трампа
"Относительно С-400. Всем известно, что американское руководство оказывает на нас большое давление в связи с этим вопросом", - сказал Эрдоган перед началом переговоров в Сочи.
Ранее Вашингтон посоветовал Анкаре не закупать российские системы противоракетной обороны. Постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон выразила беспокойство наличием любого рода российских систем ПРО в стране-союзнике.
Россия и Турция заключили сделку по С-400 еще в декабре 2017 года. Согласно договору, в октябре 2019-го Анкара получит четыре дивизиона С-400 на сумму два с половиной миллиарда долларов. Эта договоренность вызвала обеспокоенность в Вашингтоне, который не раз критиковал Анкару за сделку с Москвой.
Контракт о покупке С-400 стал камнем преткновения в вопросе поставок американских F-35 в Турцию. США переживают по поводу военного сотрудничества Москвы и Анкары еще и потому, что Госдеп недавно одобрил сделку с Турцией по продаже противоракетных систем Patriot на три с половиной миллиарда долларов.
Турецкая позиция не раз озвучивалась руководством страны и остается прежней: Эрдоган не откажется от покупки С-400, даже если приобретет у США комплексы Patriot. Правда, покупка американских систем теперь под большим вопросом, говорят эксперты.
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