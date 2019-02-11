"ЕР" предлагает улучшить законопроект о паллиативной помощи
Поправки единороссов будут обсуждаться на больших парламентских слушаниях в Госдуме в понедельник, 11 февраля. Они были разработаны партийцами в том числе по итогам посещения хосписов и паллиативных отделений больниц.
По словам Кобзева, предложения направлены на сохранение качества жизни пациентов. "Речь идет не только о медицинской помощи, но и социальной, и духовной. Это и качественный уход, и психологическая поддержка, и обеспечение доступа к пациенту представителей религиозных конфессий", – сказал депутат. Он отметил, что на практике это есть, необходимо закрепление в законодательстве.
Партийцы предлагают изменить понятие "обезболивание". В текущей редакции законопроекта это "облегчение боли доступными методами". Единороссы считают, что обезболивание должно вестись теми препаратами, которые реально помогают, а не "доступными средствами", которые по факту есть в наличии.
"Задача – полностью избавить человека от боли. Формулировка этой нормы должна более четко отвечать этой задаче", – сказал Кобзев.
Другая инициатива направлена на обеспечение обезболивающими препаратами вне зависимости от состояния пациента. Сейчас медпомощь может оказываться, если человек подписал согласие, однако есть пациенты, которые находятся без сознания и не могут этого сделать, отметил Кобзев. "Необходимо прописать в законе нормы, которые обеспечат доступную помощь этим больным вне зависимости от их состояния", – сказал парламентарий.
Кроме того, уверены единороссы, нужно развести понятия "поддержание функций организма" и "паллиативная помощь". По словам Кобзева, следует дать четкое определение для избежания риска навязывания лишних медицинских услуг.
Напомним, что в первом чтении законопроект о паллиативной помощи был принят Госдумой в середине января. Разработанный по поручению президента нормативно-правовой акт расширяет понятие "паллиативная медицинская помощь" и уточняет порядок ее оказания гражданам, а также вопросы социального обслуживания неизлечимо больных пациентов. Документ предусматривает оказание паллиативной помощи в том числе в условиях дневного стационара.
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