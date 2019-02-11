"ЕР" предлагает улучшить законопроект о паллиативной помощи

В преддверии второго чтения законопроекта о паллиативной помощи единороссы в рамках региональной недели депутатов Госдумы разработали поправки к нормативно-правовому акту. Партийцы провели больше 100 мероприятий по публичному обсуждению документа, заявил депутат нижней палаты, член общественного совета партпроекта "ЕР" "Здоровое будущее" Юрий Кобзев.



Поправки единороссов будут обсуждаться на больших парламентских слушаниях в Госдуме в понедельник, 11 февраля. Они были разработаны партийцами в том числе по итогам посещения хосписов и паллиативных отделений больниц.

По словам Кобзева, предложения направлены на сохранение качества жизни пациентов. "Речь идет не только о медицинской помощи, но и социальной, и духовной. Это и качественный уход, и психологическая поддержка, и обеспечение доступа к пациенту представителей религиозных конфессий", – сказал депутат. Он отметил, что на практике это есть, необходимо закрепление в законодательстве.

Партийцы предлагают изменить понятие "обезболивание". В текущей редакции законопроекта это "облегчение боли доступными методами". Единороссы считают, что обезболивание должно вестись теми препаратами, которые реально помогают, а не "доступными средствами", которые по факту есть в наличии.

"Задача – полностью избавить человека от боли. Формулировка этой нормы должна более четко отвечать этой задаче", – сказал Кобзев.

Другая инициатива направлена на обеспечение обезболивающими препаратами вне зависимости от состояния пациента. Сейчас медпомощь может оказываться, если человек подписал согласие, однако есть пациенты, которые находятся без сознания и не могут этого сделать, отметил Кобзев. "Необходимо прописать в законе нормы, которые обеспечат доступную помощь этим больным вне зависимости от их состояния", – сказал парламентарий.

Кроме того, уверены единороссы, нужно развести понятия "поддержание функций организма" и "паллиативная помощь". По словам Кобзева, следует дать четкое определение для избежания риска навязывания лишних медицинских услуг.





Напомним, что в первом чтении законопроект о паллиативной помощи был принят Госдумой в середине января. Разработанный по поручению президента нормативно-правовой акт расширяет понятие "паллиативная медицинская помощь" и уточняет порядок ее оказания гражданам, а также вопросы социального обслуживания неизлечимо больных пациентов. Документ предусматривает оказание паллиативной помощи в том числе в условиях дневного стационара.