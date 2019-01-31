Володин: Закон о паллиативной помощи должен быть качественным

Госдуме ко второму чтению законопроекта о паллиативной помощи нужно учесть все предложения экспертного и профессионального сообществ и принять качественное решение. Об этом заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин на заседании Совета по законотворчеству.



Володин призвал при обсуждении законопроекта о паллиативной помощи учитывать опыт других стран и самые прогрессивные идеи в этой сфере. По его словам, главная задача – принять документ, который позволит многим гражданам, их родным и близким получить поддержку.

В ходе заседания спикер Госдумы задал несколько вопросов представителям правительства. В частности, Володин поинтересовался, какое министерство будет отвечать за реализацию закона. Он также заявил о необходимости пригласить к обсуждению нормативно-правового акта во втором чтении представителей регионов.

"Нам важно, чтобы все понимали, какой законопроект принимается, к чему он обязывает регионы, какое будет финансирование, какие шаги реализации этой программы будут во временном плане", – отметил председатель нижней палаты.





Володин поставил задачу ко второму чтению законопроекта узнать у профильных министерств, какие подзаконные акты будут подготовлены для исполнения документа.

Напомним, что в первом чтении законопроект о паллиативной помощи был принят Госдумой 16 января. Этому предшествовала широкая дискуссия с обществом, экспертами и специалистами в этой сфере.





Активное участие в обсуждении законопроекта принимает руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы Анна Федермессер. По ее словам, в паллиативной помощи нуждаются 1,3 миллиона россиян. Однако нынешнее ее определение не соответствует реальному положению дел, из-за чего страдает качество.

Одобренный депутатами законопроект уточняет понятие паллиативной помощи и предлагает разделить ее на доврачебную, врачебную и специализированную. Также регулируются вопросы предоставления обезболивающих.





При оказании паллиативной помощи граждане смогут бесплатно получать лекарственные препараты в стационарах и на дому. Заниматься поддержкой тяжело больных будут подготовленные работники.

"Средства на паллиативную помощь есть – президент подчеркнул, что только в 2019 году на эти цели будет направлено около пяти миллиардов рублей", — сказал ранее Вячеслав Володин.

Законопроект о паллиативной медицинской помощи – один из общественно-значимых документов для Госдумы. О необходимости его скорейшего принятия Володин заявил депутатам на открытии весенней сессии 9 января. Напомним, что на прошлой неделе депутаты приняли проект закона о поиске пропавших детей с помощью геолокации.