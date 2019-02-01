Прилюдно ласкавший жену Порошенко привел народ в ярость

Президент Украины Петр Порошенко души не чает в жене Марине. В ее день рождения лидер Незалежной разразился трогательным поздравлением, но потуги главы государства оценили не все. Пользователи Сети призвали Порошенко обожать супругу в одиночку, а не вместе с народом, а другие и вовсе пожелали президентской чете испытать те же чувства, что и дети Донбасса, прятавшиеся в подвалах от бомбежек украинской армии.



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