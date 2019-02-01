Прилюдно ласкавший жену Порошенко привел народ в ярость
"Рядом с тобой, любимая, я чувствую себя самым счастливым человеком на Земле. Благодарю Господа за то, что встретил такую жену – светлую, отзывчивую, мудрую и волшебную! С днем рождения, моя единственная!" – написал Порошенко на своей странице в Twitter.
Пользователи Сети сантименты украинского лидера не оценили. "Мы таки рады! Вот и любите ее, не надо этого делать со всем народом!" – прокомментировал запись пользователь a little girl in a big world.
В свою очередь Ольга язвительно поинтересовалась, "есть ли у Маришки мужчина". "Человек без совести, то есть упырь, не способен испытать настоящее земное счастье. Не дано им", – прокомментировал поздравление Порошенко Сергей.
Петр Порошенко познакомился с будущей женой еще в студенческие годы. Марина училась в Киевском медицинском институте, получила профессию врача-кардиолога. Сейчас она возглавляет Благотворительный фонд имени своего супруга. У четы четверо детей – Алексей, Евгения, Александр и Михаил.
Поряд з тобою, кохана, відчуваю себе найщасливішим чоловіком на землі. Безмежно вдячний Господу за те, що зустрів таку надзвичайну жінку – світлу, чуйну, мудру та чарівну!— Петро Порошенко (@poroshenko) 1 февраля 2019 г.
З Днем народження, моя єдина! pic.twitter.com/3gwnpSB4Cv
Ранее "Дни.ру" сообщали, что супруга Порошенко попала в скандал с детьми-инвалидами. В канун Нового года жена главы государства встретилась с ребятами и вручила им подарочные наборы производства кондитерской корпорации "Рошен", которую возглавляет ее супруг.
Украинские СМИ рассказывали о событии с помпой. А позже выяснилось, что благотворительный фонд Порошенко, ворочающий миллионами, денег на детей-инвалидов пожалел и вручил им самые дешевые наборы.
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