65-летнего Лукашенко засняли с эффектной брюнеткой (видео)

Белорусский президент принял участие в Венском балу, который прошел во Дворце независимости в Минске. Торжественное мероприятие посетили высокопоставленные чиновники, а также молодые дебютанты, которые отличились успехами в учебе, спорте и других сферах.
На записи, опубликованной в Сети, можно увидеть, как Александр Лукашенко появляется на публике вместе с привлекательной брюнеткой. Лидер Белоруссии ведет девушку за руку в центр зала, после чего обнимает ее за талию и начинает кружить в танце.
По данным "Sputnik Белоруссия", спутницей 65-летнего президента стала 31-летняя Полина Шуба. В 2008 году она попала в финал конкурса красоты "Мисс Беларусь". Сейчас девушка работает ведущей на телеканале "Беларусь 1".
Напомним, в прошлом году Александр Лукашенко также выбрал в качестве партнерши по танцам участницу конкурса красоты – Марию Василевич. Осенью 2019 года девушка стала депутатом нижней палаты парламента Белоруссии.
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