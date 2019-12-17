Семьям погибших военнослужащих досрочно погасят ипотеку

Поправки вносятся в Федеральный закон "О
накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих". В
соответствии с законопроектом, государство может досрочно и единовременно, а не
в соответствии с графиком платежей, гасить ипотечный кредит военнослужащего.
Дожидаться вступления в наследство членов его семьи и переоформления договора займа не нужно. Принятая норма распространяется на жену, детей и родителей военнослужащего, если он не успел обзавестись семьей.
"Наследникам больше не придется отдельно принимать на себя кредитные обязательства, с квартиры будет сниматься обременение сразу после погашения остатка кредита, что даст возможность близким военнослужащего распоряжаться имуществом сразу после вступления в наследство", – сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Важно, что принятый законопроект распространяется и на родителей военнослужащего, подчеркнул председатель нижней палаты. В случае гибели сына они наследуют обязательства по ипотеке и сами проживают в квартире или доме, для приобретения которого был оформлен кредит, отметил законодатель. Он напомнил, что ранее родители военного не могли рассчитывать на дополнительную помощь государства в выплате кредита.
Напомним, ранее Госдума приняла законопроект, освобождающий компенсации обманутым дольщикам от налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Соответствующая норма будет применяться в отношении выплат, полученных дольщиками, начиная с налогового периода 2019 года.
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