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Общество

Володин: Закон о виноделии могут принять 18 декабря

Фото: www.globallookpress.com
Нижняя палата парламента может принять закон о поддержке виноделов 18 декабря. Этого решения ждут многие регионы, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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"Мы вынесем законопроект о виноградарстве и виноделии на второе чтение 18 декабря, а если будет небольшое количество поправок, мы сможем рассмотреть его и в третьем чтении", – сказал председатель нижней палаты. Его слова передает официальный сайт Госдумы.

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Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Это не рядовой документ, отметил спикер. По его словам, готовящийся к рассмотрению законопроект фактически создает новую отрасль экономики.

Развитие собственного виноделия для России крайне важно, подчеркнул Володин. "Чтобы мы заполнили хотя бы часть той ниши, которая сегодня заполняется за счет некачественного вина, за счет бодяжничества и ввоза винных материалов", – пояснил спикер Госдумы.

Перед рассмотрением в стенах нижней палаты инициатива прошла обсуждение в регионах. Кроме того, проводились встречи с экспертами и профессиональным сообществом, напомнил Володин.

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

Ранее Госдума уже принимала меры для развития отечественного виноделия. Законодатели рассмотрели нормы о получении производителями бюджетных субсидий и налоговых вычетов. К примеру, с 20 до 10% была уменьшена ставка НДС.

В начале октября документ подписал президент Владимир Путин. Закон поддержит винодельческую отрасль и благотворно скажется на потребителях.

Автор: 13 декабря 2019, 15:52

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