Володин назвал сроки принятия закона о виноделии

Принятие соответствующего нормативно-правового акта фактически создаст новую отрасль экономики – виноградарство и
виноделие, отметил председатель нижней палаты. Он поставил задачу рассмотреть и
принять такой закон до конца осенней сессии. Это позволит уже в следующем году организовать новые рабочие места и увеличить доходы региональных бюджетов, подчеркнул
Володин.
Открывая совещание, спикер Госдумы отметил, что на нем присутствуют представители субъектов Федерации, включая Краснодарский край, Севастополь, а также главы предприятий по производству вин. Природно-климатические позволяют выращивать отечественный виноград, поэтому Россия может обеспечить своих граждан качественным продуктом, уверен Володин.
Законопроект о создании отрасли виноградарства и виноделия депутаты обсудят на совете Госдумы. Документ должен поощрять качественное российское производство и ограждать граждан от плохого завозного товара, указал Володин.
Госдума уже принимала меры для поддержки отечественных виноделов. Депутаты рассмотрели закон, позволяющий производителям получать бюджетные субсидии и налоговые вычеты. В частности, с 20 до 10% была снижена ставка НДС.
1 октября нормативно-правовой акт подписал президент России Владимир Путин. Инициатива не только поможет поддержать винодельческую отрасль страны, но и благотворно скажется на потребителях.
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