"Генерирует угрозы": умирающее НАТО признали опасным для мира

Российский сенатор обратил внимание на то, что Североатлантический альянс не приспособлен для того, чтобы противостоять современным угрозам. "НАТО бессмысленна с точки зрения противодействия терроризму, киберугрозам, распространению оружия массового поражения, неконтролируемой миграции, потеплению климата, инфекционным заболеваниям", – цитирует НСН Константина Косачева.
В результате военному блоку приходится придумывать себе проблемы. "Эта повестка дня, в том числе, в будировании истории с некой угрозой, которая исходит от России, и необходимостью перед этой угрозой дополнительно сплачивать ряды государств-членов НАТО", – уверен сенатор. Он подчеркнул, что ничего другого в словах британского министра обороны не усматривает.
Константин Косачев напомнил смертельный диагноз, который военному блоку поставил президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что у НАТО наступила "смерть мозга". А перед самым саммитом Североатлантического альянса французский лидер выступил с еще более смелой для западных политиков идеей. "Россия больше не наш враг", – подчеркнул он.
Сегодняшняя Таймс: «Россия больше не враг нам, - заявил Макрон перед саммитом НАТО».— Vladimir Kornilov (@Kornilov1968) November 29, 2019
Боже, сколько ругани мы сегодня услышим в его адрес! А что это за запах идёт с юга от европейской части России? ))) pic.twitter.com/pCFln1W0Uz
Напомним, антироссийская информационная кампания на протяжении нескольких лет оставалась основным направлением западной политики на международной арене. Эту тенденцию переломил Эммануэль Макрон, четко обозначив свое намерение наладить сотрудничество между Парижем и Москвой.
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