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"Генерирует угрозы": умирающее НАТО признали опасным для мира

Фото: flickr.com/Program Executive Office Soldier
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал Россию реальной угрозой для НАТО и призвал спецслужбы США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Канады дать ей "решительный отпор". Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев дал жесткий ответ на подобное заявление.
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Российский сенатор обратил внимание на то, что Североатлантический альянс не приспособлен для того, чтобы противостоять современным угрозам. "НАТО бессмысленна с точки зрения противодействия терроризму, киберугрозам, распространению оружия массового поражения, неконтролируемой миграции, потеплению климата, инфекционным заболеваниям", – цитирует НСН Константина Косачева.

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 Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон президент Франции

В результате военному блоку приходится придумывать себе проблемы. "Эта повестка дня, в том числе, в будировании истории с некой угрозой, которая исходит от России, и необходимостью перед этой угрозой дополнительно сплачивать ряды государств-членов НАТО", – уверен сенатор. Он подчеркнул, что ничего другого в словах британского министра обороны не усматривает.

Константин Косачев напомнил смертельный диагноз, который военному блоку поставил президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что у НАТО наступила "смерть мозга". А перед самым саммитом Североатлантического альянса французский лидер выступил с еще более смелой для западных политиков идеей. "Россия больше не наш враг", – подчеркнул он.

Напомним, антироссийская информационная кампания на протяжении нескольких лет оставалась основным направлением западной политики на международной арене. Эту тенденцию переломил Эммануэль Макрон, четко обозначив свое намерение наладить сотрудничество между Парижем и Москвой.

Автор: 29 ноября 2019, 12:40
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