Концепция программы "Антиподы" строится на неудобных вопросах гостям. Личным примером Надежда Савченко показала, что не боится подобного формата общения и готова ответить на самые изощренные претензии. Впрочем, подчас ее реакция заключается в нецензурной брани в адрес собеседника.
Диалог с бывшим депутатом Верховной рады на своей странице в "Фейсбуке" пересказал бравший у нее интервью журналист Сергей Иванов. Для начала Савченко похвалила собеседника и признала, что из него бы вышел хороший следователь. Тот отметил, что хорошим следователем он и был.
"Умеете *** (доставать. – Прим. ред.)", – продолжила Савченко. Иванов поблагодарил ее за эту реплику. "Даже *** послать хочется", – подметила экс-депутат. "Я все делаю для этого", – признался журналист.
Украинские комментаторы от этого диалога пришли в восторг. Судя по реакции, обмен репликами вперемешку с нецензурной бранью они восприняли как своего рода интеллектуальную дуэль, схватку мастеров полемики.
Напомним, что Надежда Савченко "прославилась", попав в российскую тюрьму. Следствие установило ее причастность к обстрелу колонны с мирными жителями в Донбассе, при котором погибли наши журналисты. Это обстоятельство добавило летчице популярности среди украинских "патриотов".
По возвращении из России Савченко стала депутатом Верховной рады. Погружение в политическую жизнь Украины закончилось тем, что некогда самую популярную женщину-политика в стране стали считать глубоко законспирированным агентом Кремля. После обвинений в подготовке к теракту в стенах украинского парламента уже экс-депутат отправилась за решетку.
Последние выборы в Раду Савченко с треском провалила. Однако это не мешает ей выступать с заявлениями и давать президенту Незалежной Владимиру Зеленскому советы об эффективном управлении страной.
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