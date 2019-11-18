Михалков удивил народ неприличной шуткой на культурном форуме

Во время мастер-класса "Как невидимое сделать видимым" Михалков раскрыл некоторые секреты киноиндустрии. Он показал с помощью добровольцев приемы, используя которые можно помочь актерам выполнить творческую задачу. Кроме того, народный артист ответил на вопросы зрителей.
"Вы меня простите, но я расскажу непристойный анекдот. Можно? Идет рота солдат по говну. Дошли до горизонта, а там речка, цветы, березы, леса. И тут командир говорит: "Рота, стой! Наконец-то есть место, где можно посрать", – сказал Михалков.
По его мнению, суть анекдота и есть наша жизнь. Режиссер заявил, что общество должно взглянуть на свое существование и ужаснуться, насколько оно "презрительно к жизни".
Как отмечает URA.ru, посетители форума спросили у Михалкова, что будет со страной, когда сменится президент. Режиссер не дал прямого ответа, но в рамках обсуждения отметил, что ему не нравится ситуация, когда "губернаторы сидят у телевизоров (во время прямой линии с Владимиром Путиным. – Прим. ред.) и готовятся кинуться бежать первыми, чтобы залатать какую-нибудь дырку и исправить то, что им скажет президент".
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