Фильм "Терминатор: Темные судьбы" никого не оставил равнодушным

Итак, ставки сделаны, а мнения – высказаны. Третья часть оригинальной истории Джеймса Кэмерона "Терминатор: Темные судьбы" вышла на большие экраны, и зрители смогли оценить столь долгожданное продолжение.
Сара Коннор победила "Скайнет" и спасла 3 миллиарда человек, но спустя 30 лет на смену одному искусственному разуму в металлической оболочке приходит другой, еще хуже. Новая машина называется "Легион", и она, также как и его предшественники, восстает против людей.
Как передает "360", фильм определенно рассчитан на новое поколение. Хотя, многие критики ругают фильм за обилие спецэффектов и нереалистичную компьютерную модель главного злодея – терминатора Rev-9 (Габриэль Луна).
Тем не менее, на сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes у новой части "Терминатора" стоит цифра в 70% "свежести". Оценка же от зрителей была более щедрой – 88%. Пользователи сайта разделились на две стороны. Кто-то утверждает, что фильм является каноничным и прекрасным продолжением первых двух частей, а кто-то же наоборот считает "Темные судьбы" примером того, как плохой сценарий может убить всю картину.
"Сюжет не имеет смысла – путешествие во времени как мультивселенная. Что еще хуже, это делает бессмысленной борьбу, которая сделала два первых фильма настолько крутыми", – пишет один из зрителей.
Хелен О`Хара критик ежемесячного журнала о популярном кинематографе Empireотметила, что несмотря на очень слабые моменты, визуально картина смотрится весьма внушительно.
"#TerminatorDarkFate заставил меня волноваться в течение первых получаса, думая: "О, нет. Это то же самое, что мы видели раньше". Но потом #LindaHamilton и #ArnoldSchwarzenegger пришли на помощь и спасли фильм. Действительно весело, несмотря на мрачное будущее Джеймса Камерона. Линда Все еще может надирать задницу плохим парням", – отписался другой ценитель работ именитого режиссера.
Популярные темы форума
Кто начал срчн на ыоруме?
Дочки ....матери
Посоветуйте хорошую книгу
Застал сына с парнем
Лиона!
Ну,что СССР признали ,что допустили ошибку ,развалив страну!
Рабыня Изаура
Имя для кота
Узнала что в садике бьют
Умертвить Бузову и геев