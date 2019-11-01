Фильм "Терминатор: Темные судьбы" никого не оставил равнодушным

В сети появились первые рецензии и оценки критиков на вышедший шестой фильм (простите, по словам режиссера, третий) про "Терминатора". Постаревшая Сара Коннор вместе с таким же не молодым Арнольдом Шварценеггером снова пытаются спасти мир от полного уничтожения машинами.

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