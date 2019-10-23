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Шварценеггеру сделали смертельно опасную операцию на сердце

Арнольд Шварценеггер. Фото: www.globallookpress.com
Арнольд Шварценеггер накануне выхода нового фильма о Терминаторе вспомнил, как чуть не погиб во время одной из операций.
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Голливудский актер и бывший губернатор штата Калифорния рассказал, что во время шестой операции на сердце у медиков возникли сложности. Оказалось, что установленный искусственный клапан в органе неисправен, и потому пришлось его срочно заменять.

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После такого потрясения для организма медики строго-настрого запретили Шварценеггеру выполнять жим лежа. Тогда актер сильно расстроился, так как боялся не успеть прийти в форму перед съемками новой части "Терминатора". Тем не менее, сейчас мужчина вспоминает о ситуации куда спокойнее, чем год назад.

"Чем старше ты становишься, тем труднее. Тело уже не так быстро восстанавливается, но я быстро реабилитировался и даже вернулся в спортзал, чтобы продолжить тренировки. Множество людей обычно лежит после операционных вмешательств. Тем не менее, фильм стал для меня хорошим средством, чтобы вернуться в строй", – поведал корреспондентам издания Mirror "Железный Арни".

Он также отметил, что несмотря на свой почтенный возраст, в 72 года все еще может ходить полуголым. И действительно, фигуре знаменитого культуриста могут позавидовать не только одногодки, но и более молодые коллеги по миру шоу-бизнеса.

"Я все еще имею такую возможность. Все еще могу позволить себе появляться обнаженным", – со смехом комментирует актер.

Автор: 23 октября 2019, 04:22

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