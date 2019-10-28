Россияне останутся без телевизора из-за жесткого фиаско Первого канала

Россияне могут остаться без телевидения из-за огромных долгов Первого. Многие федеральные каналы оказались под угрозой отключения.

В телецентре рассказали, что финансовые трудности из-за многомиллионных задолженностей ставят под угрозу срыва эфиры многих каналов. Могут прекратить вещание ОТР, НТВ, "Матч ТВ" и, разумеется, виновник происходящего – Первый.

"Впервые за 15-летнюю практику последние три-четыре года аварийность стала нарастать, причем лавинообразно. Мы во многих вещах не гарантируем эфир, работоспособность телецентра. Это крайне мерзкая ситуация, но ничего сделать не можем", – цитирует генерального директора "Останкино" Михаила Шубина URA.ru со ссылкой на "Ведомости".

Он отметил, что из-за регулярных неплатежей компании под угрозу ставится работа телецентра. У ФГУП просто нет возможности обслуживать техническое оснащение, которое устаревает и приходит в негодность. Фиаско Первого канала может отразиться на всех вышеперечисленных.

По словам Шубина, долги самого знаменитого телеканала оставляют "Останкино" без четверти доходов. "Три-четыре месяца в году телецентр не может ни работать, ни дышать", – заключил гендиректор.

Общая задолженность Первого канала, по самым скромным подсчетам, составляет порядка 180 миллионов рублей. Ранее она практически достигла одного миллиарда рублей, но телекомпания успела погасить большую часть долга.

Отметим, что Первый регулярно получает от государства солидные субсидии на регулярное вещание. Только в прошлом году каналу было выделено почти четыре миллиарда рублей.