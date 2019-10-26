Судьи "Голоса" устроили разборки в эфире

К жительнице Подмосковья Ирине Чуваковой буквально на первых секундах повернулись сразу три кресла – Полина Гагарина, Константин Меладзе и Сергей Шнуров. Чуть позже заветную кнопку нажал и Валерий Сюткин. Между продюсерами завязалось нешуточное сражение.
К слову, именно последний из перечисленных членов жюри высказался первым. Он заявил, что специально долго не поворачивался, чтобы тщательно обдумать свое решение. В итоге теперь он с полной уверенностью может сказать, что готов взять артистку под свое крыло и вести ее к славе.
Позже к торгам присоединился Константин Меладзе. Он поведал историю о том, как однажды встретил девушку с невероятным голосом. Он стал ее продюсером.
"А теперь она в красном платье тут сидит", – сказал композитор и показал на Полину Гагарину.
Главным аргументом Сергея Шнурова, в свою очередь, стало совпадение темпераментов с певице. Ирина поддержала слова рок-музыканта, отметив, что они действительно "очень близки".
"Выбор очевиден", – резюмировал лидер групп "Ленинград".
Популярные темы форума
ВНИМАНИЕ, КОНКУРС ОТ "ДНИ.РУ"
Почему дура Елена Малышева до сих пор на телевидении?
Кем вы работаете?
Леона
Обращение к Лиза Биянко
Это форум ума лишённых?
Дочки ....матери
Кто интереснее лишился девственности, Алла, Лиона или Невеста Покойника? ника?
Новость в тему.
Как узнать без анализов есть глисты?