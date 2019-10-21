Галкин выложил компромат на перекошенную Гузееву

Максим Галкин и Лариса Гузеева – коллеги. Они работают на Первом канале. Популярный ведущий обнародовал видео, на котором артистка предстала в неоднозначном виде.

На своей странице в социальной сети "Инстаграм" Максим Галкин опубликовал ролик, на котором запечатлена Лариса Гузеева, записывающая текст во время съемок популярного брачного шоу "Давай поженимся". У артистки никак не получалось правильно произнести слова, и та откровенно злилась. Она даже прибегла к лицевой гимнастике, отчего ее перекосило. "Как ты мог это пропустить?" – подписал ролик Максим Галкин, обращаясь к юмористу Гарику Харламову.

Отметим, что тот ранее обнаружил в Сети другой отрывок из шоу, в котором Лариса Гузеева крайне эмоционально высказывалась об отчиме главного героя. Гарик смонтировал несколько видео, где в самых неожиданных моментах появлялась артистка со своей сакраментальной фразой. Общественность довольно позитивно восприняла эти ролики, которые быстро распространились в Сети, поэтому очевидно, почему именно к Харламову обратился Галкин.

В комментариях Гарик ответил Максиму. "У тебя связи на Первом сильнее", – уточнил юморист, подразумевая Первый канал. Галкин ему написал: "Да, у меня по блату такие коллеги". Отметим, что Лариса Гузеева пока не отреагировала на своеобразный компромат, выложенный шоуменом.

Ранее Максим Галкин пояснил многочисленным подписчикам, почему перестал радовать их свежими публикациями. "Нет запала на публичность, но у меня все хорошо, и даже настроение прекрасное", – сообщил известный артист.