Мария Бутина стала жертвой "охоты на ведьм", развернутой в США. Американцы обвинили девушку в том, что она якобы пыталась оказать влияние на их внутреннюю кухню, а "доказательствами" стали привлекательная внешность и наличие гражданства России.
Примечательно, что страны Запада до сих пор не признают ошибку. Даже в Великобритании отказываются называть вещи своими именами, предпочитая отговариваться пропагандистскими лозунгами.
Политолог Владимир Корнилов обратил внимание на передовицу издания The Times, передает "Царьград". "Отпущенная российская шпионка возвращается в Москву героем", – гласит заголовок. "Потрясающее лицемерие!" – оценил эксперт заход журналистов.
Потрясающее лицемерие! Бутина в итоге не была обвинена в шпионаже и судили ее в США за то, что всюду называется «гражданской дипломатией». Но это не мешает брит. СМИ в заголовки выносить слова о «российской шпионке». Вот вам и высокие журналистские стандарты западной прессы... pic.twitter.com/Ss4ch5Brwh— Vladimir Kornilov (@Kornilov1968) October 25, 2019
"Бутина в итоге не была обвинена в шпионаже, и судили ее в США за то, что всюду называется гражданской дипломатией. Но это не мешает британским СМИ в заголовки выносить слова о "российской шпионке". Вот вам и высокие журналистские стандарты западной прессы", – добавил Корнилов.
В ходе судебного разбирательства выяснилось, что американские власти хотят на долгие годы упечь Бутину в тюрьму за малую толику того, что делают другие иностранные лоббисты в Вашингтоне. Однако это нельзя назвать шпионажем. Эксперты пришли к выводу, что на речь идет о политически мотивированном преследовании.
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