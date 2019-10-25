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Общество

Британцев обвинили в лицемерии из-за шпионского скандала в США

Мария Бутина. Фото: commons.wikimedia.org
На фоне масштабной антироссийской кампании западные журналисты распространяли даже недостоверную информацию о россиянах. Как показала практика, до сих пор не отказались от подобного подхода СМИ в Британии.
прочитано 217 раз

Мария Бутина стала жертвой "охоты на ведьм", развернутой в США. Американцы обвинили девушку в том, что она якобы пыталась оказать влияние на их внутреннюю кухню, а "доказательствами" стали привлекательная внешность и наличие гражданства России.

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Сюжеты Шпионский скандал в США

Примечательно, что страны Запада до сих пор не признают ошибку. Даже в Великобритании отказываются называть вещи своими именами, предпочитая отговариваться пропагандистскими лозунгами.

Политолог Владимир Корнилов обратил внимание на передовицу издания The Times, передает "Царьград". "Отпущенная российская шпионка возвращается в Москву героем", – гласит заголовок. "Потрясающее лицемерие!" – оценил эксперт заход журналистов.

"Бутина в итоге не была обвинена в шпионаже, и судили ее в США за то, что всюду называется гражданской дипломатией. Но это не мешает британским СМИ в заголовки выносить слова о "российской шпионке". Вот вам и высокие журналистские стандарты западной прессы", – добавил Корнилов.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что американские власти хотят на долгие годы упечь Бутину в тюрьму за малую толику того, что делают другие иностранные лоббисты в Вашингтоне. Однако это нельзя назвать шпионажем. Эксперты пришли к выводу, что на речь идет о политически мотивированном преследовании.

Автор: 25 октября 2019, 12:42

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