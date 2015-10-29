Шпионский скандал в США

США ставят карьеру Меркель под угрозу

Ангела Меркель славилась на политической арене своим имиджем, основанным на объективности и искренности. Однако теперь она может потерять нажитую репутацию из-за своих уверток в контексте шпионского скандала между ФРГ и США. Действия федерального канцлера ФРГ можно считать нарушением клятвы, данной при принесении присяги в 2013 году, когда она пообещала не наносить ущерба своему народу и чтить Основной закон. "Любопытство США оставило трещину на фасаде, и эта трещина куда больше простой царапины.