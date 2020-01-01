Шпионский скандал в США

СМИ продолжают распространять недостоверные данные о россиянах
Сотрудник немецких спецслужб перепутал код телефона госсектаря США и случайно шпионил за африканцем
Объектами слежки АНБ также были Пан Ги Мун, Беньямин Нетаньяху, Николя Саркози, а также Сильвио Берлускони
Депутаты потребовали от ЕС прекратить преследование экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США
На сайте WikiLeaks была опубликована новая информация, обличающая американские спецслужбы
Глава Госдепа США заверил французскую сторону, что американские спецслужбы не шпионят за друзьями страны
Президент Франции провел срочное заседание Совета безопасности республики из-за прослушки телефонов
Агентство национальной безопасности прослушивало телефонные разговоры трех президентов Франции
Если Германия опубликует списки слежки АНБ, президент США проигнорирует мероприятие
Канцлер может потерять нажитую репутацию из-за своих уверток в контексте шпионского скандала между ФРГ и США