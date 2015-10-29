Шпионский скандал в США

Глава Госдепартамента США Джон Керри заверил французскую сторону, что американские спецслужбы не делают объектами слежки друзей страны. Скандал обсудил и президент США Барак Обама, подчеркнув, что подобная практика не должна повториться. После того как в Европе разразился очередной шпионский скандал, связанный с деятельностью Агентства национальной безопасности США, американские политики поспешили либо опровергнуть эти данные, либо заверить, что хоть подобное и происходило, больше этого не повторится.