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Шпионский скандал в США

Британцев обвинили в лицемерии из-за шпионского скандала в США

Британцев обвинили в лицемерии из-за шпионского скандала в США
На фоне масштабной антироссийской кампании западные журналисты распространяли даже недостоверную информацию о россиянах. Как показала практика, до сих пор не отказались от подобного подхода СМИ в Британии. Мария Бутина стала жертвой "охоты на ведьм", развернутой в США.

Шпионы спутали номер Керри и слушали Африку

Шпионы спутали номер Керри
Ошибка в коде номера привела к тому, что немецкие спецслужбы некоторое время подслушивали не Джона Керри, а жителя одного из африканских государств. Впрочем, когда недочет был устранен, прослушка продолжилась по другим каналам. Федеральная разведывательная служба Германии (БНД) осуществляла прослушку телефона госсекретаря США Джона Керри с 2013 года.

США подслушали разговор Меркель

США шпионили за Ангелой Меркель
Проект WikiLeaks сообщил о слежке спецслужбами США за крупнейшими мировыми политиками. Так, стало известно содержание разговора Ангелы Меркель и Пан Ги Муна, а также Николя Саркози и Сильвио Берлускони. Агентство национальной безопасности США (АНБ) подслушивало разговоры крупнейших мировых политиков.

Европарламент перешел на сторону Сноудена

Европарламент защитил Сноудена
Члены Европейского парламента призвали Евросоюз предоставить бывшему сотруднику спецслужб США Эдварду Сноудену защиту и предотвратить его экстрадицию, говорится в соответствующей резолюции. Таким образом, в Европе хотят признать его защитником прав человека. Европарламент большинством голосов принял резолюцию, призывающую страны Евросоюза прекратить преследование бывшего агента американских спецслужб.

WikiLeaks раскрыла "подвиги" АНБ в Германии

WikiLeaks раскрыла "подвиги" АНБ в ФРГ
Новые подробности слежки за первыми лицами Германии раскрыло интернет-издание WikiLeaks. Оказалось, что американские спецслужбы прослушивали не только нынешнего канцлера ФРГ Ангелу Меркель, но ее предшественников. Согласно данным WikiLeaks, офис федерального канцлера ФРГ прослушивался в течение десятилетий.

Керри оправдался за прослушку Олланда

Керри оправдался пред Олландом
Глава Госдепартамента США Джон Керри заверил французскую сторону, что американские спецслужбы не делают объектами слежки друзей страны. Скандал обсудил и президент США Барак Обама, подчеркнув, что подобная практика не должна повториться. После того как в Европе разразился очередной шпионский скандал, связанный с деятельностью Агентства национальной безопасности США, американские политики поспешили либо опровергнуть эти данные, либо заверить, что хоть подобное и происходило, больше этого не повторится.

Слежка США лишила Олланда терпения

Слежка США лишила Олланда терпения
Президент Франции Франсуа Олланд провел срочное заседание Совета безопасности республики из-за прослушки телефонов высшего руководства страны Агентством национальной безопасности США. Подобная практика неприемлема, особенно когда дело касается союзников. Американские спецслужбы не только пытаются вести деятельность во всех уголках планеты, не особенно учитывая специфику местного законодательства, но и часто попадаются на этом.

Олланд созвал Совбез из-за слежки США

Олланд созвал Совбез из-за слежки США
Агентство национальной безопасности прослушивало телефонные разговоры трех президентов Франции – Жака Ширака, Николя Саркози и Франсуа Олланда, свидетельствуют данные WikiLeaks. Когда это стало известно, Олланд решил провести срочное заседание Совета безопасности. Не успел забыться скандал, связанный с американской слежкой за немецким правительством и использованием немецких спецслужб в целях Вашингтона, как появились новые подробности чрезмерной активности США в Европе.

Обама угрожает отказаться от участия в G7

Обама угрожает отказаться от G7
Если Берлин обнародует списки объектов слежки, которые были запрошены Агентством национальной безопасности, "Большая семерка" рискует превратиться в "шестерку". Президент США Барака Обама угрожает проигнорировать саммит, который пройдет в период с 7 по 8 июня в немецком замке Эльмау. На фоне вновь разгоревшегося скандала вокруг слежки АНБ за гражданами ФРГ, организовать которую им помогали немецкие коллеги из Федеральной разведывательной службы Германии (БНД), G7 может стать саммитом "Большой шестерки".

США ставят карьеру Меркель под угрозу

США ставят карьеру Меркель под угрозу
Ангела Меркель славилась на политической арене своим имиджем, основанным на объективности и искренности. Однако теперь она может потерять нажитую репутацию из-за своих уверток в контексте шпионского скандала между ФРГ и США. Действия федерального канцлера ФРГ можно считать нарушением клятвы, данной при принесении присяги в 2013 году, когда она пообещала не наносить ущерба своему народу и чтить Основной закон. "Любопытство США оставило трещину на фасаде, и эта трещина куда больше простой царапины.

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