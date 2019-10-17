"Погибли в креслах": леденящие кровь подробности трагедии с самолетом SSJ-100 в Шереметьево

Как уточнили следователи, основная причина смерти была не в ударе борта о землю. Напомним, при экстренной посадке самолет три раза подпрыгнул на взлетно-посадочной полосе. Основной причиной гибели назвали неготовность пассажиров к внештатной ситуации.
Как сообщает телеканал "Царьград" со ссылкой на газету "КоммерсантЪ", помимо того, что люди не успели отреагировать, их также погубило пламя, охватившее самолет, и ядовитые пары, выделявшиеся при горении обшивки самолета. Уточняется, что она была сделана из пластика.
Кроме того, криминалисты уточнили, что многие даже не успели взять кислородные маски. Все случилось слишком быстро. Руководитель главного управления криминалистики Следственного комитета России (СКР) генерал-лейтенант юстиции Зигмунд Ложис рассказал следующее: "Все произошло очень быстро, большинство людей погибло в креслах, так и не успев отстегнуться, среагировать на происшедшее".
Напомним, 5 мая в аэропорту Шереметьево потерпел крушение самолет SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот", летевший из Москвы в Мурманск. После попадании молнии при взлете он был вынужден начать экстренную посадку и загорелся после приземления. На борту находились 78 человек, в том числе пять членов экипажа. В результате ЧП погибли 41 человек.
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