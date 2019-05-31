"Аэрофлот" призвал МАК молчать о причинах катастрофы в Шереметьево

В "Аэрофлоте" жестко отреагировали на заявление эксперта МАК Владимира Кофмана, который объяснил крушение SSJ-100 в Шереметьево "грубым приземлением". В компании считают, что озвучивать такие заявления рано, пишет "Москва 24".
В "Аэрофлоте" подчеркнули: объективные выводы о ЧП еще предстоит сделать, а распространение "спекулятивных" недопустимо, добавляет Ura.ru. Напомним, в авиакатастрофе в Шереметьево погиб 41 человек.
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