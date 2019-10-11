Умер космонавт Алексей Леонов

Космонавт Алексей Леонов скончался в возрасте 85 лет в московской больнице. Причина смерти пока не раскрывается.
Помощница Леонова сообщила, что похороны пройдут на мемориальном кладбище в Мытищах. Точная дата и место прощания станут известны позднее, передает телеканал "360".
Напомним, Алексей Леонов – первый человек, который побывал в открытом космосе. Он был дважды удостоен звания Героя Советского Союза.
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