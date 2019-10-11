"Не сдавался без боя": неожиданные подробности смерти Леонова

Наталья Филимонова уточнила, что Леонов до последнего боролся с коварной болезнью, которая унесла жизнь легенды отечественной космонавтики. Она отметила, что во время работы за пределами Земли Алексей Архипович вел себя отважно и смело, точно также он пытался перебороть свой недуг, но заболевание оказалось сильнее.
Напомним, что буквально несколько часов назад стало известно о кончине Леонова. Космонавт скончался в возрасте 85 лет. По некоторым данным, у мужчины были серьезные проблемы с почками. Впрочем, эта информация официально не подтверждена.
Как сообщает телеканал "Царьград", уже известны дата и место прощания с "покорителем звезд". Его похоронят 15 октября на Федеральном военном мемориальном кладбище. Там же покоятся такие его коллеги, как: генерал-майор, дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Горбатко Виктор Васильевич игенерал-майор авиации, также дважды Герой СССР и ЧССР Губарев Алексей Александрович.
Алексей Леонов стал первым космонавтом, вышедшим в открытый космос. Это произошло 18 марта 1965 года. Мужчина являлся
вторым пилотом корабля "Восход-2" под предводительством командира Павла Беляева.
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