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Общество

"Не сдавался без боя": неожиданные подробности смерти Леонова

Алексей Леонов. Фото: www.globallookpress.com
Помощница легендарного космонавта Алексея Леонова раскрыла подробности его смерти. Она же подтверждала информацию о его кончине.
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Наталья Филимонова уточнила, что Леонов до последнего боролся с коварной болезнью, которая унесла жизнь легенды отечественной космонавтики. Она отметила, что во время работы за пределами Земли Алексей Архипович вел себя отважно и смело, точно также он пытался перебороть свой недуг, но заболевание оказалось сильнее.

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Напомним, что буквально несколько часов назад стало известно о кончине Леонова. Космонавт скончался в возрасте 85 лет. По некоторым данным, у мужчины были серьезные проблемы с почками. Впрочем, эта информация официально не подтверждена.

Как сообщает телеканал "Царьград", уже известны дата и место прощания с "покорителем звезд". Его похоронят 15 октября на Федеральном военном мемориальном кладбище. Там же покоятся такие его коллеги, как: генерал-майор, дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Горбатко Виктор Васильевич игенерал-майор авиации, также дважды Герой СССР и ЧССР Губарев Алексей Александрович.


Алексей Леонов стал первым космонавтом, вышедшим в открытый космос. Это произошло 18 марта 1965 года. Мужчина являлся вторым пилотом корабля "Восход-2" под предводительством командира Павла Беляева.

Автор: 11 октября 2019, 15:13
ФОТОРЕПОРТАЖ

Удивительные будни космонавтов на МКС

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