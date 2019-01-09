Украинцы брызжут слюной из-за модницы Захаровой
"Начался ударный год подготовки к проведению в России саммита БРИКС – Челябинск, 2020. Работаем, не покладая ног", – с ноткой самоиронии подписала кадр Мария Захарова. Но чувство юмора российского дипломата поняли не все.
В частности, волна насмешек обрушилась на Захарову от украинцев. Так, ее снимок издание "Обозреватель" назвало нелепым и странным. "Не покладая валенок", "У вас со Скабеевой валенки наперегонки? Одни краше других. В одном магазине? Ха-ха. Валенки-девочки", "То есть саммит только через год, а валенки уже выдали? Еще выдали норковую телогрейку и каракулевую шапку? Однако! Наверное, пора чаем и сухарями запасаться", – написали, образно выражаясь, брызжа слюной, некоторые пользователи соцсетей.
Отметим, что Мария Захарова стала для многих иконой стиля. Ее модные наряды активно обсуждаются в Сети. Каждый выход в свет официальный представитель МИД России освещает в соцсетях, собирая массу комментариев.
Ранее дипломат примерила новый образ, частью которого стал головной убор в виде фуражки. Украинские пользователи Сети "оторвались" по полной, высмеяв Захарову.
Певец свернул не туда
Балерина выбирает место для бани и ледяной купели
Скандальный ролик появился в Сети
О случившемся сообщил Эдгард Запашный