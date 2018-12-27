Украинцы заплевали роскошную Захарову
Развлечения украинских пользователей соцсети Twitter было немудреным: они на все лады высмеивали наряд официального представителя МИД России. В результате бурного обсуждения они решили, что у Марии Захаровой отсутствует вкус.
"Как с окружной!", "Идол безвкусицы и китча", "Черный Властелин подарил Машке Захаровой свою садо-мазо фуражку", – пишут комментаторы.
Нашелся среди них и самый наблюдательный. Блогер решил, что пресс-секретарь МИДа воспользовалась услугами "бандеровского" дизайнера. Мол, шляпа, что на Захаровой, похожа на созданную львовским дизайнером Русланом Багинским.
Другие эксперты с подписчиком не согласились. "Боже, даже на этих пикчах видно, что это разные шляпы...", – возразили ему.
Захарова купила шляпу модного бандеровского дизайнера из Львова Руслана Багинского pic.twitter.com/hszxLUnjNy— Mikhail Golub (@golub) 26 декабря 2018 г.
42-летняя официальный представитель МИД России Мария Захарова любит необычные головные уборы. Недавно она опубликовала селфи в бледно-сиреневом пальто и шляпой-пирожком из темного каракуля. "На заседание политбюро собралась" – подписала Мария свой снимок, имея в виду, что такие шапки были в моде у советских руководителей.
Подписчики Захаровой хвалят ее за пропаганду "русского стиля". Они отмечают, что Мария не изменяет себе в любви к каблукам. Даже сапоги Захарова выбирает не на плоской подошве.
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