К Земле летит смертоносный астероид
Как утверждают исследователи, астероид Апофис приблизится к Земле на опасное расстояние в 38 тысяч километров в апреле 2029 года. После этого небесный объект еще не раз будет возвращаться к нашей планете, пока не столкнется с ней в 2068 году. Диаметр Апофиса составляет 325 метров, а вес – 50 миллионов тонн.
Астрофизики выдвигают два возможных сценария предстоящего конца света. Астероид может упасть на сушу и спровоцировать мощнейший взрыв и землетрясение. Согласно другой версии, Апофис попадет в воду и вызовет огромные цунами, что приведет к подъему уровня Мирового океана. Специалисты отмечают, что человечество пока не имеет специальных средств для защиты планеты от астероида, передает РЕН ТВ.
Напомним, ученые узнали об Апофисе в 2004 году. Уже тогда исследователи обратили внимание на большие размеры небесного тела и предрекли скорейший конец света. Объект астрофизики назвали в честь древнеегипетского змея, олицетворяющего зло и мрак.
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