Абрамовича оглушили подлым ударом

Футбольному клубу Романа Абрамовича могут запретить покупку новых игроков. ФИФА заподозрила лондонский "Челси" в нарушениях при оформлении трансфера молодых спортсменов.

Международная федерация футбола считает, что клуб Абрамовича нарушил правила трансфера более 100 иностранных игроков не старше 18 лет. Как поясняет британская The Guardian, команды могут подписывать несовершеннолетних иностранцев только при осуществлении трансфера или их эмиграции по нефутбольным причинам.

В частности, ФИФА проверяет трансфер в лондонский клуб нападающего Бертрана Траоре (сейчас этот игрок выступает за французский "Лион"). Футболист из Буркина-Фасо заключил контракт с клубом Абрамовича в возрасте 18 лет. Однако за два года до этого он принимал участие в неофициальном матче с лондонским "Арсеналом".

В 2009 году ФИФА запретила "Челси" регистрировать игроков в течение двух трансферных периодов. Тогда причиной стал переход Гаэля Какута из французского "Ланса". Клуб Абрамовича успешно оспорил решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), напоминает "Р-Спорт".

В начале прошлого года завершился первый этап расследования в отношении клуба Романа Абрамовича. Дисциплинарный комитет отобрал 25 дел, которые вызвали подозрение у ФИФА. Чиновники подробно изучили работу академии "Челси" на протяжении нескольких лет. Клуб Абрамовича в ответ на запрос ФИФА предоставил всю необходимую документацию.

"Челси" настаивает: большинство молодых игроков тренировались в академии клуба на краткосрочной основе. Утверждается, что впоследствии они не подписывали контракты с клубом Романа Абрамовича.