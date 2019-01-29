"Непреодолимая сила": чиновников предлагают не наказывать за взятки
Соответствующие поправки в законы уже разрабатываются, уведомление опубликовано на федеральном портале проектов правовых актов. Сообщается, что предполагаемые изменения вынесут на общественное обсуждение.
Авторы идеи поясняют, что в определенных обстоятельствах соблюдение ограничений и запретов, установленных в целях противодействия коррупции, невозможно – в силу объективных причин. А освобождения от ответственности в таких случаях законом не предусмотрено.
Цель поправок, как сообщается – внесение изменений в законодательство, "предусматривающих случаи, когда несоблюдение запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, вследствие обстоятельств непреодолимой силы не является правонарушением", передает ТАСС.
В каких именно случаях чиновников можно будет освободить от ответственности за коррупцию, пока не уточняется. В ведомстве заверяют, что все объяснят после того, как законопроект пройдет общественное обсуждение.
Пока же реакция россиян на такое известие вполне ожидаемая. "Чем больше взятка – тем непреодолимее сила. Поэтому коробку конфет или бутылку коньяка учителю и врачу считать проявлением коррупции, а чемодан бабла - форс-мажором", – комментируют предложение Минюста в Сети (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).
Примадонна призвала всех помолиться
Спасатели ничего не могут сделать
Ее избранник работает реквизитором
Первая леди Франции необычным образом дополнила свой наряд