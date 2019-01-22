Дума дала добро прокуратуре на поиск иностранных счетов чиновников
Депутаты продолжают последовательно воплощать в жизнь президентские инициативы по совершенствованию антикоррупционного законодательства. Сегодня, 22 января Госдума прияла во втором чтении законопроект, согласно которому Генеральная прокуратура сможет проверять наличие у российских чиновников вкладов и сбережений за рубежом.
Прокурорам дается право взаимодействовать с Центробанком, который ,в свою очередь, будет связываться с компетентными органами иностранных государств. Таким образом будут проходить проверки в рамках антикоррупционного законодательства.
Процедура выглядит так: регулятор вначале получит запрос от Генпрокуратуры, а затем обратится к иностранным банкам с запросом. После получения информации Банк России проинформирует прокуратуру о результатах.
Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, этим законом вводится четкий механизм, в соответствии с которым Генпрокуратура сможет во взаимодействии с Центробанком запрашивать сведения у зарубежных финансовых структур о наличии у российских чиновников вкладов в местных банках.
"Законопроект позволит усилить эффективность контроля за соблюдением гражданами, занимающими государственные и муниципальные должности, закона, в соответствии с которым им запрещено иметь счета, вклады, хранить ценности в банках за пределами нашей страны, а также пользоваться иностранными финансовыми инструментами", – указал Володин.
Сейчас согласно российским законам, определенным категориям госслужащих запрещается иметь счета в иностранных банках. Среди них – депутаты, руководители Центробанка, главы городских округов и муниципальных образований.
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