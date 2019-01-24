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Регионы

Перевозчики зерна начали забастовку против коррупции

Фото: www.globallookpress.com
В России набирает обороты забастовка зерновых перевозчиков. География акций водителей расширяется с каждым днем – Краснодарский край, Ростовская, Воронежская, Самарская область и другие регионы. Участники рынка называют сложившуюся в отрасли ситуацию критической: расценки на их услуги со стороны владельцев грузов снизились, и чтобы хоть как-то выжить и прокормить семьи, водителям приходится ездить с постоянным перегрузом транспортных средств. От заказчиков они требуют повышения расценок, а от властей – усиления контроля на дорогах.
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Вопрос о катастрофическом положении дел в отрасли зерновых перевозок подняла Национальная ассоциация грузового автомобильного транспорта "Грузавтотранс". Она направила обращения президенту, главе правительства, а также министерствам и ведомствам. 

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Владельцы грузов фактически принуждают перевозчиков работать с существенным перегрузом, говорится в письме ассоциации. Заказчики стремятся минимизировать расходы, поэтому не гнушаются превышать допустимый вес партии в два, а то и три раза. Водителей же, для которых перевозки - единственный источник существования, заставляют подписывать документы и идти на нарушение закона.  

Не обходится и без коррупционной составляющей: водителям приходится платить за то, чтобы нарушения "не заметили". За "мзду" надзорные органы закроют глаза даже на самое плохое техническое состояние машины, жалуются в ассоциации.   

Для добросовестных участников отрасли сложившаяся ситуация несет лишь головную боль и убытки. Перегруз ускоряет износ техники и может стать причиной аварийной ситуации. Боясь потерять контракты и остаться без средств к существованию, перевозчики вынуждены идти на нарушения, рискуя угробить автомобиль и получить штрафы от контролирующих органов.  

Фото: www.globallookpress.com

В России предельно допустимая масса транспортных средств отражена в постановлении правительства "Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом" (ППГАТ). Так, максимальный вес пятиосного грузовика не должен превышать 40 тонн. Однако участники отрасли знают немало случаев, когда на дороги выезжает транспортное средство весом в 70, а то и 80 тонн.  

Члены ассоциации отмечают, что отрасль страдает от недобросовестных перевозчиков, которые соглашаются ездить по низким тарифам, берут перегруз, экономят на запчастях и техническом обслуживании автомобиля. За счет этого они выигрывают в конкурентной борьбе, а добросовестные перевозчики остаются у разбитого корыта.

На днях ситуация получила развитие – перевозчики Ростовской области, Кубани и Ставрополья объявили забастовку. Участники отрасли не согласны работать себе в убыток и намерены добиваться от зерновых компаний повышения оплаты своего труда. От властей же автовладельцы ждут ужесточения контроля на дорогах.

"Началом забастовки послужила плохая оплата труда. Все было спонтанно: кто-то что-то сказал и покатилось, как снежный ком, – рассказал корреспонденту "Дни.ру" один из организаторов забастовки, член Профсоюза перевозчиков сельхозпродукции Андрей Грузденко. – Рынок зерноперевозок в основном частный – это одинокие индивидуальные предприниматели с 2-3 автомобилями. Раньше была разобщенность, а теперь люди решили объединиться и вместе отстаивать свои права, решать наболевшие вопросы, выдвигать требования к заказчикам".


По его словам, установленные заказчиками расценки не позволяют содержать ни семью, ни транспорт и лишают человека всякой возможности развивать бизнес. Тарифы на перевозку упали, а топливо подорожало, и восемь тысяч – это лучшее, что может заработать водитель за рейс.

"Чтобы выжить, людям приходится нарушать все мыслимые и немыслимые законы. Перевозчики вынуждены жертвовать своими машинами ради заработка, а потом влезают в кредиты на их ремонт", – объяснил ситуацию Грузденко. 

В среднем расценки на перевозку зерна в южных регионах страны не превышают 1,35 рубля за тонну на километр. Хотя еще весной прошлого года тариф составлял 1,55. В ассоциации "Грузавтотранс" подсчитали, что за перевозку разрешенных законодательством 20 тонн зерна на 100 километров автовладелец получит 2,7 тысячи рублей. Но если перегрузить автомобиль в три раза и повезти вместо 20 тонн 60, то выручка будет совсем другой – почти восемь тысяч рублей.  

Недобросовестные перевозчики соглашаются на такие условия, подвергая опасности себя и других, а добросовестные участники рынка из-за копеечных тарифов, засилья коррупции и повсеместного нарушения законодательства вынуждены сводить концы с концами.  

Некоторые водители признаются: на работу не выходят с конца прошлого года. Решили, что ехать по нынешним тарифам – работать себе в убыток. "Многие заказчики, в свою очередь, поснимали заявки и ждут, наверное, когда мы помрем с голоду и согласимся ездить за их расценки", – сокрушается Грузденко.  

Существующее законодательство дает государственным и надзорным органам необходимые инструменты для борьбы с недобросовестными перевозчиками и пресечения нарушений. Для контроля веса колесящего по стране большегрузного транспорта на дорогах устанавливаются габаритно-весовые посты. Массу автомобиля определяют инспекторы с помощью специальных приборов. Формально все хорошо, но реальность, как это часто бывает, вступает в противоречие с ожиданиями: Ространснадзор, Федеральная налоговая служба и другие надзорные органы зачастую относятся к своим обязанностям спустя рукава и сами идут на нарушения закона, собирая "дань" с перевозчиков.  

Фото: www.globallookpress.com

По словам руководителя ассоциации "Грузавтотранс" Владимира Матягина, государство много лет не обращало внимания на формирование рынка с недобросовестной конкуренцией. Трейдеры же, пользуясь разобщенностью перевозчиков, перенасыщенностью рынка транспортом и своим положением как заказчика, опустили цены до такого уровня, что перевозчикам стало нерентабельно работать. По его словам, контролирующие органы закрывают глаза на перегруз – только бы платили мзду.  

"В июне прошлого года в Новороссийске я наблюдал картину: возле пункта весогабаритного контроля Владимировка отстойкник из 500 автомобилей-зерновозов, люди в жару вынуждены жить в кабинах по 5-6 дней из-за того, что у трейдеров не сформирована нормальная логистика. Когда идет отгрузка, машины по одной проезжают мимо поста весогабаритного контроля, который контролируется Ространснадзором, дают путевку и через 10 секунд спокойно двигаются дальше. Почему? Потому что в путевочке есть штамп, что данный автомобиль в районе Крымска в одной конторе заплатил деньги", – рассказал Матягин.

С его слов, в дальнейшем часть "вырученных" таким образом средств идет в Ространснадзор, другая часть – делится между постовыми. Добропорядочные перевозчики сталкиваются с отработанной годами коррупционной схемой взимания мзды, жалуются игроки рынка. "Не на постах, а в сторонке, чтобы не могли прихватить и привлечь к ответственности", – подчеркнул глава ассоциации "Грузавтотранс". 

Владимир Матягин. Фото: vk.com/id422742618

Другие недобросовестные водители взяли за практику объезжать посты габаритно-весового контроля. Для таких "маневров" используются дороги местного значения, не предназначенные для большегрузного транспорта. Эксперты отмечают, что это крайне негативно сказывается на качестве дорожного полотна. Более того, работающие с перегрузом автомобили создают угрозы безопасности другим участникам дорожного движения.  

Пока на обращение ассоциации перевозчики получили банальные отписки от руководства Ространснадзора, сокрушается Владимир Матягин.

"У нас сложилось мнение, что чиновники не хотят этим заниматься, потворствуют этому, у них постоянные отмазки", – сетует предприниматель.  

Между тем география забастовки расширяется и охватывает все новые регионы. Начавшись на юге страны, акции перевозчиков распространились на Воронеж, Волгоград, Саратов, Самару. Водители активно общаются друг с другом, советуются, просят помощи и поддержки. В мессенджерах перевозчики делятся последними новостями и видеороликами.  

По словам Матягина, одна из задач активистов – донести свою позицию до других участников рынка. "Мы выезжаем на элеваторы, встречаемся с коллегами на дорогах, мы им говорим, что не будем больше ездить с перегрузом и нарушать законодательство, что мы хотим работать в рамках правового поля и предлагаем другим последовать нашему примеру. Водители пытаются до своих коллег донести мысль, что нельзя работать в минус, ведь ты не сможешь ни транспортные обновить, ни с кредитами справиться, ты вообще потеряешь возможность зарабатывать", – рассказал глава ассоциации. 

Настроены несогласные водители решительно. С недобросовестными перевозчиками порядочные автовладельцы решили бороться собственными силами. Как отметили в ассоциации, в случае выявления перегруза активисты будут вызывать контролирующие органы, автоинспекцию, прокуратуру и сообщать о фактах нарушения законодательства.  

Пока ситуация на дорогах спокойная, инцидентов с правоохранительными органами не было. Участвующие в акциях перевозчики отмечают, что полиция им не мешает. Впрочем, помогать тоже не спешит. Пока задача представителей ГИБДД и МВД сводится к пресечению противоправных действий. Как будет дальше водители сказать не могут. 

Фото: www.globallookpress.com

"Мы не просим заоблачных расценок. Мы хотим нормально жить, платить налоги, не нарушать закон. Но при нынешних расценках можно заработать только противоправно.

У нас одна цель – покончить с перегрузом, но нам нужна помощь, диалог с властями", – сказал Андрей Грузденко.  

По словам Владимира Матягина, ситуацию в отрасли нужно решать с участием трех сторон – перевозчиков, трейдеров и государства. В противном случае, не исключает он, доведенные до отчаяния перевозчики решатся на перекрытие дорог. Но доводить ситуацию до точки кипения никто не хочет.  

Власти в силах жесткой рукой заставить участников рынка не нарушать закон, уверены водители. По словам перевозчиков, трейдеры могут разворачивать обратно машины с перегрузом и сообщать о факте нарушения в компетентные органы. Но этого не делается, сокрушаются предприниматели. 

"Когда будет тотальный контроль за соблюдением законодательства и нарушители перестанут возить с перегрузом, тогда отрасль станет рентабельной для добросовестного перевозчика. А пока игнорируются законы, преимущество будет на стороне нарушителей", – резюмировал Матягин. 

Перевозчики настроены решительно и не собираются отказываться от своих требований. Ситуацией уже заинтересовались в администрации президента: чиновники попросили автовладельцев предоставить дополнительную информацию о происходящем в отрасли. Участники отрасли надеются, что решение проблемы возьмут под контроль на высшем уровне.

Автор: Иван Поляков24 января 2019, 14:34

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