Трамп начал охоту на россиян по всему миру

Россиянам за границей грозит преследование со стороны американских спецслужб. С таким официальным предупреждением выступило Министерство иностранных дел.

В ведомстве предупредили россиян, выезжающих за границу, об угрозе преследования со стороны американских органов и спецслужб. МИД призвал граждан взвешивать риски при планировании поездок.

На Смоленской площади привели такую статистику: с 2008 года США задержали и арестовали 46 наших граждан, находящихся с разными целями в других странах, сообщает РИА Новости.

Известно, что в самих Штатах россияне нередко подвергаются предвзятому отношению со стороны следственных органов и судов. В частности, к ним применяются не только меры психологического воздействия, включая прямые угрозы, но и такой метод, как жесткие условия содержания.

Самые яркие примеры последних лет – арест летчика Константина Ярошенко в Либерии и предпринимателя Виктора Бута в Таиланде. Они сейчас отбывают длительные сроки в американских тюрьмах, находясь там по надуманным и недоказанным обвинениям.

Виктор Бут осужден в 2012 году на 25 лет за незаконную торговлю оружием и поддержку терроризма, Константина Ярошенко в 2011 году приговорили к 20 годам тюрьмы за подготовку к транспортировке крупной партии наркотиков.

В МИД напомнили, что после закрытия американскими властями генконсульств России в Сиэтле и Сан-Франциско у дипломатов нет возможности для оказания правовой поддержки россиянам, которые содержатся в тюрьмах на западном побережье США.